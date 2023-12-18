Кто «грел уши» в кабинете главкома ВСУ и почему это минус для Зеленского

Прослушка, найденная в кабинете у главкома ВСУ Залужного и ряда сотрудников аппарата его обеспечения дает повод говорить о выходе и без того серьезного напряжения по линии главком ВСУ–президент Украины на качественно новый уровень, когда обе стороны публично меряются возможностями.

То, что целью операции была не слежка за Залужным как таковая, чтобы выведать у него некие «тайны Рейха», а именно как можно более шумная, яркая и скандальная засветка самого факта прослушки, с показательным переводом стрелок на Зеленского – более чем очевидно.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

На это указывают сразу несколько обстоятельств. Во-первых, быстрота обнаружения «жучков» – их нашли даже до формального вселения главкома в его новый кабинет, то есть, гипотетические заказчики не только не сумели выведать у генерала ничего важного, но еще и публично сели в лужу.

Это позволяет предположить, что вряд ли тут были задействованы профессионалы – ну разве что такого же типа как небезызвестные Петров и Боширов. Ну, или, что более вероятно, засветка факта прослушки и была настоящей целью спецоперации.

Во-вторых, настораживает весьма оперативное распространение этой инфы сарафанным радио в соцсетях, и каналы этого распространения – в первую очередь, совершенно открыто задействованная сетка «порохоботских» ЛОМов, что должно дать внимательным наблюдателям пищу для выводов о, как минимум, заинтересованности пятого президента во всей этой истории, ведь порохоботы, как известно, без команды не лают.

Наконец, довольно подозрительна молниеносная реакция завязанных на Зеленского спецслужб, в первую очередь, СБУ, моментально подтвердивших факт прослушки вместо того, чтобы, выгораживая хозяина Банковой и самих себя, максимально долго тянуть время и наводить тень на плетень.

Тут наши размышления выходят на потенциальных исполнителей установки прослушки. Кто это мог быть? Порохоботы и примкнувшие к ним сторонники Залужного уже вынесли свой вердикт – ну конечно же, завидующий славе главкома Зе, кто же еще?

Но если хорошо подумать, то не все так просто. Правильный ответ на вопрос об исполнителях операции такой: это мог быть кто угодно. Начиная от СБУ и формально не занимающихся операциями внутри Украины спецов ГУР, которых мог «попросить» об этом кто-то очень важный, заканчивая чьими-то частными «безопасниками» или вообще «иностранными консультантами».

Показательно, что в этот раз среди расхожих версий почему-то напрочь отсутствует излюбленная украинскими политиками «рука Москвы». Все ищут исключительно внутренний, местный след и интересантов.

Однако, если предположить, что за этим всем стоит Зеленский, а в исполнителях «его» СБУ, то концы с концами не очень сходятся. Зачем тогда СБУ так быстро «спалила контору», то есть себя же, сначала непрофессионально установив жучки и позволив их обнаружить, а потом еще и подтвердила этот факт едва ли не раньше всех остальных в стране.

Либо же придется допустить, что какой-то «крот» в «Избушке» сознательно топит заказчиков с Банковой в интересах третьих лиц. Возможно, недругов самого Зеленского.

Точно так же все это вполне могло быть и самострелом со стороны Залужного. Тем более, что он уже публично объявил, что относится к произошедшему, как к войне. А на войне, как мы знаем, все средства хороши.

Не стоит сбрасывать со счетов и активность третьей силы, которой выгодно столкнуть лбами Зе и Залужного, раньше времени спровоцировав латентно вызревающий политический кризис путем перевода его в горячую фазу. Может такое быть? Вполне. Особенно с учетом того, что и внутри Украины и за ее пределами достаточно интересантов сценария погружения Украины в болото жесткого политического кризиса уже сейчас, не дожидаясь весны и истечения каденции Зе.

Не исключено, что в условиях начавшейся войны всех со всеми на арену и правда выйдет какая-то третья сила, о которой мы пока даже не подозреваем. Вот, кто знал фамилию Ярош еще за пару месяцев до первой крови на майдане в 2014 году? Так что сценарий провокации не стоит сбрасывать со счетов.

Откровенно говоря, не верится в то, что это Зеленский. Либо же его окружают совсем уж криворукие идиоты, что, конечно же, не так. Если посмотреть на эту историю через оптику последствий, то легко обнаружить, что репутационно Залужный от всего этого только выигрывает. Укрепляя свой образ «отца-командира», против которого плетут кулуарные интриги злобные и бездарные штатские штафирки.

Кто бы ни грел уши в кабинете Залужного, а Зеленский в проигрыше по любому. Даже если докажут, что это не он, то осадочек все равно останется. Укрепив и без того укорененный в общественном сознании образ нынешнего президента как мелочного и мстительного наполеончика.