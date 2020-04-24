Кто и зачем купил Саакашвили для Зеленского

24.04.2020, Киев, Сергей Устинов

Украинские политкулуары гудят: Саакашвили возвращается! Вначале это было что-то на уровне слухов, которым мало кто придал значение. При таком количестве самых невероятных сплетен, инфляция слова неизбежна.

Случись это тремя неделями раньше, наверняка сошло бы за удачную первоапрельскую шутку. Но вот пошли утечки из партийного чата парламентских «слуг народа»: мол, на фракции рассматривали кандидатуру Михо. Да, на полном серьезе. Думаем поддержать.

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Позже информацию подтвердила в эфире мураевского канала НАШ не последняя в иерархии «зеленой команды» статс-дама Ирина Верещук – та самая, что недавно ворковала с Алексеем Гончаренко в эфире одного из каналов Порошенко.

Верещук назвала даже должность в украинском правительстве, на которую сватают беглого экс-президента Грузии: вице-премьер по вопросам реформ. По ее словам, у многих в президентской фракции есть вопросы к кандидату, интересуются его программой и видением ситуации.

А потом правдивость слухов подтвердил и сам фигурант. Выяснилось, что, как в фильме про погоню за двумя зайцами, «барыня уже легли и просят»: «Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», – написал Саакашвили в соцсети.

По его словам, он готов озвучить в Раде свои предложения и наработки по необходимым изменениям – как часть правительственной программы. Без пяти минут вице-премьер также пообещал быть «как никогда смелым в своих решениях и реформах».

Рассматривать кандидатуру Саакашвили Рада собирается на внеочередном заседании уже завтра, в пятницу 24 апреля.

Как водится, пикейные жилеты от киевской политики уже принялись гадать на кофейной гуще, кто же стоит за реинкарнацией Саакашвили в украинской власти и чьи интересы он будет отстаивать в правительстве.

Версий много – от уверенности в том, что «вашингтонский обком» решил укрепить шатающуюся власть Зе ценным кадром со своей скамейки запасных, до конспирологических версий местечковых макивелли о том, что таким образом Зеленский, дескать, пытается создать во власти противовес набирающему силы Арсену Авакову, с которым веселый грузин в контрах еще со времен памятной перепалки на повышенных тонах в правительстве Яценюка, закончившейся ставшим мемом «бе-бе-бе» в исполнении министра внутренних дел.

И все же, отметая все прочие домыслы по степени их фантастичности, наиболее вероятной и близкой к истине следует признать версию о том, что за «вторым пришествием» Саакашвили стоит никто иной, как самый богатый человек Украины Ринат Ахметов. Уж больно хорошо сходятся фрагменты этого пазла. Судите сами.

Сначала уже изрядно подзабытый грузинский политэмигрант и неудавшийся одесский градоначальник неожиданно появляется на ахметовском телеканале «Украина» в роли звезды на шоу Савика Шустера, чья роль в отмывании на ахметовские деньги добела черных кобелей прежнего режима является секретом полишинеля.

Казалось бы, что нового может рассказать украинцам Саакашвили в роли телеэксперта? Каких еще новых сказок о Грузии мы не слышали? Тем более, что после позорной отставки правительства Алексея Гончарука все подумали, что вот оно, наконец-то, власть наигралась в «реформы» и «державу в смартфоне» и может быть теперь начнет заниматься чем-то действительно серьезным.

И, похоже, власть действительно нашла. Тем более, что МВФ, у которого Украина сейчас выпрашивает кредит, в числе прочего настаивает на комплексных реформах в энергетике.

Одним из следствий этих реформ для населения станет рост тарифов. Но всякая палка имеет два конца. Так и тут – то, что для простых украинцев означает изьятие дополнительных денег из кошельков, для владельцев шахт и электростанций – дополнительная прибыль. Простая схема, как у Мишки Япончика: деньги ваши – станут наши. Перекочевав из карманов посполитых на счета генерирующих компаний.

Для тех кто не в курсе, просто напомню: Ахметов – фактический монополист на украинском рынке генерации тепловой электроэнергии. Его компания ДТЭК — одна из крупнейших энергетических корпораций в Восточной Европе. Ей принадлежит 9 из 15 украинских теплоэлектростанций, а также 17 шахт и углеобогатительных комплексов.

Кроме того, Ахметов в последнее время проявляет повышенный интерес к «зеленой энергетике». Сейчас ДТЭК активно вводит в эксплуатацию электростанции из альтернативных источников энергии. В частности, из-за действия в Украине «зеленого тарифа», который позволяет продавать такую электроэнергию по более высоким ценам.

Например, еще 1 ноября минувшего года ДТЭК запустила вторую по мощности в Европе солнечную электростанцию, которая может обеспечить электричеством 200 тыс. домохозяйств. А в ходе недавнего инвестиционного форума в Мариуполе было обьявлено о планах совместного с китайцами и норвежцами строительства в Запорожье крупнейшей ветроэлектростанции в Европе.

Как видим, Ринат Леонидович ничуть не горюет по поводу отмены при Зеленском принесшей ему баснословные барыши во времена Порошенко формулы ценообразования в энергетике, известной, как Роттердам+

Отработавшую свое схему всегда можно сдать в утиль, позволив на этом пропиариться нужным политикам, в данном случае, целому президенту. А олигарх найдет, чем заработать еще и чем компенсировать потери.

А теперь вернемся к нашему грузину. Какие такие реформы он будет толкать в правительстве Шмыгаля? Частично близкие к Офису президента СМИ уже проболтались: речь идет именно об энергетике. Раз уж МВФ требует реформ, нужно, чтобы этот процесс попал в нужные руки, а смотрящим за реформами был «наш человек».

Тем более, что работать он будет не один. В Киеве уже поговаривают, что после Саакашвили в правительство собираются делегировать и других «профессионалов», связанных с Ахметовым, потихоньку насыщая вертикаль власти людьми главного олигарха.

В частности, на вакантное место министра энергетики уже больше месяца сватают некую Ольгу Буславец. Она должна была занять министерское кресло еще 30 марта, но в последний момент представление сняли с повестки дня по личной просьбе президента Зеленского – не было голосов. А 16 апреля Кабмин утвердил ее в качестве и. о. министра, так что пока в Раде активно ищут голоса, чтобы эту приставку перед ее должностью как можно скорее убрать, дама уже работает не покладая рук.

Сама и. о. министра родом с Донбасса, окончила там университет и много лет проработала в регионе, а затем в столице на разных должностях в энергетике – от Донецкугля до Директората энергетических рынков, получив звание почетного энергетика. Эксперты называют ее одним из лоббистов ДТЭК. А учитывая тот факт, что и нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль тоже в прошлом менеджер того же ДТЭК на западной Украине, за интересы Ахметова в нынешнем правительстве можно быть абсолютно спокойными. О них есть, кому позаботиться.

Неудивительно, что Ринат Леонидович как может, старается отплатить за добро добром. Президент регулярно появляется в программе у Шустера, и последний становится удивительно позитивным и покладистым, не задает ни одного неудобного вопроса, зато умело подсвечивает нужные президентской канцелярии темы правильными комментариями.

Из всех олигархических телеканалов не Плюсы Коломойского, как можно было бы ожидать, а именно «Украина» Ахметова выпустила на днях в эфир необыкновенно комплементарный и благостный по содержанию фильм «Год президента Зеленского», в котором Владимир Александрович играет самого себя нынешнего, то есть, президента Украины.

Офис президента в долгу не остался – синхронно с появлением фильма о Зеленском из Москвы пришло известие о снятии персональных санкций с младшего бизнес-партнера Ахметова Вадима Новинского. Брехунцы Банковой взахлеб пишут, что это якобы глава ОП Андрей Ермак через свои связи в Кремле постарался.

Тем не менее, есть в повторной реинкарнации Саакащвили на киевском олимпе и свои риски. Они настолько хорошо и всем известны, что сам фигурант счел необходимым битый час уверять аудиторию ахметовской «Украины 24» во время своего последнего там появления в собственной лояльности и верности до гроба.

«Они (противники Саакашвили, – Ред.) уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, потом нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная чушь. Пусть даже никто не надеется, что я буду на него нападать», – видимо, эти слова должны были убедить одного-единственного телезрителя, который, возможно, смотрел этот эфир сидя в своем кабинете на Банковой.

Впрочем, верить Саакашвили, тем более в этом вопросе, значит, себя не уважать.