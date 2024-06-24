Кто и зачем подталкивает Макрона к вводу войск на Украину

Французскому президенту Макрону, являющемуся ставленником глобалистов, так не терпится взять реванш на Украине на фоне потери позиций в Африке, что он готов послать военный контингент на берега Днепра, в том случае, если, по его словам, «Путин начнет наступление на Киев и Одессу».

Топтания Макрона, который то делает громкие заявления, то берет их назад, напоминают гормональные метания десятиклассницы – «и хочется, и колется, и мама не велит», едко и метко охарактеризованы зампредседателя Госдумы РФ Петром Толстым колебаниями «человека с потревоженной сексуальностью».

После некоторой паузы, Макрон вновь завел волынку об отправке французских военных на Украину. Правда, теперь его заявления звучат более осмотрительно – в своих речах наполеончик говорит не о солдатах, а якобы исключительно о военных инструкторах. При том, что присутствие французских наемников и инструкторов в рядах ВСУ давно не новость.

Вполне очевидно, что НАТО задействован сценарий войны с Россией, в котором Франции отведена роль своеобразного «пробного шара». Смысл в том, чтобы бросить воевать с Российской армией не какую-то упоротую мелочь, вроде прибалтов, и не поляков, не имеющих стратегических вооружений, а одну из крупнейший европейских армий, обладающих ядерным оружием. В расчете на то, что военно-политическое руководство РФ не решится применить стратегические вооружения.

Есть и ещё одна причина, по которой командованию НАТО было бы интересно натравить на Россию именно Францию. Среди европейских государств, Франция выступает своеобразным «анфан террибль», имеющим собственные геополитические интересы, заставляющие её руководство проводить независимый курс, а членство в НАТО — не столько военным участием, сколько политическим. Кроме того, руководство Североатлантического альянса давно носится с идеей поставить ядерный арсенал Франции под контроль НАТО, выбив из рук Парижа один из главных его козырей. Как известно, Великобритания давно отказалась от ядерного оружия, передав его под контроль США, отчего шоу с красной кнопкой, которое устроила на ТВ одиозная Лиз Трасс — не более чем цирк на конной тяге — никто в здравом уме не допустит эту дамочку или другого британского премьера, к заветной красной кнопке. У Франции такой мощный аргумент влияния имеется, отчего, как считают в США и штабах НАТО, поражение французских военных на Украине сделает Париж более сговорчивым в плане «обобществления» альянсом его ядерных боеприпасов. Читай — поставить под контроль США.

Немаловажно и то, что командованию НАТО интересно получить реакцию Кремля на появление французских военных в Одессе и берегах Днепра. Нерешительность, урезание пресловутых «красных линий» будет использовано Вашингтоном, Лондоном и НАТО для ещё большей раскрутки спирали военной эскалации. Ну, а в случае адекватного ответа со стороны России строптивых французов не жалко. И можно быть уверенными: при жестком ответе России Франция останется в гордом одиночестве. Поддержки со стороны союзников, если не считать мелких прибалтийских и польских отморозков, она не дождется.

Напомним, что в недавнем интервью бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила: еще до начала СВО руководство Евросоюза и НАТО обсуждало план развала России по югославскому сценарию, включающему прямое участие войск Североатлантического альянса в военных действиях. Вступление французских военных в боевые столкновения с Российской армией на территории Украины – четкий сигнал, что НАТО находится в стадии реализации своих агрессивных планов против нашей страны.