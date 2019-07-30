Кто и зачем ведет информационную войну против белорусской армии?

30.07.2019, Минск, Александр Шпаковский

24 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Главной новеллой данного нормативно–правового акта является положение о том, что отсрочкой для получения образования можно будет воспользоваться всего 1 раз.

Такой подход вызывает недовольство определенной части общества, где тон задает сеть» т.н. «независимых» и «неправительственных» информационных ресурсов, тесно аффилированных с правительственными и некоммерческими структурами государств НАТО.

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Зачем в Беларуси меняют правила призыва?

Необходимо признать, что ряд принятых изменений не являются бесспорными и некоторая почва для критики действительно есть. Например, вызывает вопрос целесообразность распространения норм нового закона на магистрантов и аспирантов, особенно технических специальностей, при том, что в Беларуси существует устоявшаяся практика службы в резерве, когда военнообязанные лица призываются для прохождения службы на ограниченный срок на протяжении нескольких лет без длительного отрыва от основной деятельности. Кроме того, до настоящего момента не согласованы вопросы включения военной службы в стразовой стаж, да и вообще недостаточно проработаны меры стимулирования призывников и предоставления им преференций в сравнении с уклонистами.

Вместе с тем, разработчики Закона указывают, что количество оснований для отсрочек в Беларуси (76 категорий) и так является наибольшим на постсоветском пространстве, а необходимость повышенного внимания к армии обусловлена «целями поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе». Ожидается, что благодаря новым правилам уже осенью 2019 года в белорусскую армию дополнительно призовут до трех тысяч новобранцев, что особенно важно, так как на настоящем этапе Вооруженные Силы столкнулись с проблемами количественного и качественного комплектования личного состава.

Проще говоря, в условиях милитаризации приграничных стран НАТО и примыкающей к ним Украины белорусским руководством принято решение об активизации военной политики и повышении внимания к вопросам обороны. Кроме того, и об этом не надо забывать, белорусская армия выполняет также задачи по защите западных рубежей союзной Россией, что проработано в соответствующей Военной доктрине Союзного государства. Именно из расчета данных задач Генеральным Штабом в свое время была определена оптимальная численность белорусской армии и военно-обученного резерва, которой надо неукоснительно придерживаться. Поэтому новый закон был принят в оперативном порядке Парламентом и без колебаний подписан Главой государства, так как речь идет о первостепенных вопросах безопасности.

Технологии и цели дискредитации армии.

При этом, думается, что история вокруг «закона об отсрочках» далеко не закончена, так как вышеупомянутая «сеть» будет принимать меры по осложнению его выполнения, разложению молодежи и срыву призывных мероприятий. В этой связи необходимо подчеркнуть, что дискредитация армии, наряду с разжиганием настроений русофобии, высмеиванием белорусской государственной модели, компрометацией правоохранительных органов и патриотических сил, является одним из краеугольных камней редакционной политики этой «сети», особенно заметной после начала украинского конфликта. На практике получается, что приграничные страны НАТО, особенно Польша, наращивают военную мощь, а принадлежащие им СМИ, где основную скрипку играют американское радио «Свобода» и польско-британский телеканал «Белсат», в это же время ведут постоянную информационную войну против Вооруженных Сил Беларуси.

Причем «обострения» поразительным образом совпадают с российско-белорусскими военными учениями либо призывными кампаниями, когда «новости» об ужасах белорусской армии либо шпионские романы на тему «российской оккупации» штампуются практически ежедневно.

По классике дезинформации откровенная ложь (например, про то, что в армии солдаты «красят траву» или «чистят сортиры зубными щетками») смешивается с реальными негативными фактами (случаи суицидов, самоуправства, неуставных взаимоотношений), которыми придается нарочито кричащий характер. То есть путем раскручивания единичных прецедентов достигается цель запугивания населения, когда наиболее восприимчивая часть общества начинает относиться к службе в армии как к «смертельно опасному занятию».

Тот факт, что количество суицидов в ВС Беларуси значительно ниже чем в армиях сопредельных стран, а смертность лиц в возрасте 18-27 лет на 100 человек в разы выше «на гражданке», чем «в сапогах», не принимается во внимание. Ведь основная цель подобных информационных манипуляций и состоит в формировании ложной картины мира, когда распропагандированное население перестает отличать «своих» от «чужих», игнорирует реальные факты и руководствуется ложными ориентирами. Нужно сказать, что уровень агрессивности данных «независимых СМИ» возрастает параллельно процессу милитаризации Балтийского региона, увеличиваются бюджеты, качество и количество материалов, формы и методы донесения информации.

При этом помимо традиционных инструментов в виде телеканалов и интернет-сайтов, активно используются также социальные сети YouTube и Telegram, где количество подписчиков соответствующих источников находится в пределах 100 – 200 тысяч. Относительная простота применения, фактическая неуязвимость центров распространения деструктивной информации в виду их нахождения за пределами Беларуси позволяют прогнозировать, что информационно-психологические операции станут основной болью белорусского военного ведомства на ближайшие годы, особенно в свете планов развертывания элементов американской системы ПРО на территории Польши и стран Балтии.

Что делать?

Как уже сказано выше, речь идет об опасности не только для Беларуси, поэтому Москве и Минску целесообразно проработать собственные меры пропагандистского и контрпропагандистского характера, дополнить проект совместной Военной доктрины аспектами информационной безопасности.

Безусловно, российский опыт в этой связи будет весьма полезен для Беларуси, так как ВС РФ сталкивались информационными атаками противника во время проведения контртеррористической операции в Чеченской Республике, в ходе «пятидневной войны» 2008 года в Грузии, а также на протяжении операции в Сирии. Кстати, именно сирийская операция и ее успешный исход для России не только в военном, но также в информационно-политическом измерении, указывает, что МО РФ удалось наладить грамотную информационную работу соответствующих служб, а также взаимодействие с гражданскими журналистами, блогерами, общественными организациями.