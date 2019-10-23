Кто из молдавских политиков получит Нобелевскую премию мира

23.10.2019, Москва, Елена Острякова

В Молдове в минувшее воскресенье прошли местные выборы. Окончательный их итог будет известен после второго тура 3 ноября, но уже сейчас понятно, что условно пророссийская Социалистическая партия президента Игоря Додона не взяла убедительного большинства. В условиях, когда социалисты находятся в вынужденной коалиции со своими антиподами – проевропейским блоком ACUM, предвыборная полемика была заметно смягчена. На этом фоне драматично смотрелась развязанная в СМИ кампания против популярного политика Ренато Усатого, который баллотировался на пост примара (мэра) Бельц и выиграл выборы.

Бельцы – самый русскоязычный город Молдовы. Означает ли победа Усатого там раскол пророссийских сил страны накануне президентских выборов? Об этом «ПолитНавигатор» побеседовал с российским политологом Алексеем Мартыновым.

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Вы называете Усатого своим другом. По вашей информации, он будет баллотироваться в президенты в следующем году?

Мне сложно сказать. Ему принимать решение. Время еще есть. Он только что выиграл очень тяжелые с точки зрения медийного давления выборы на пост мэра Бельц – второго города Молдавии. У него очень много проектов. Я уверен, что Бельцы он в любом случае не оставит. Его политический опыт растет от кампании к кампании. Я думаю, что в определенный момент Усатый станет лидером своей страны и выведет ее на принципиально другой уровень развития, если до того времени национальное молдавское государство доживет с учетом нынешней гигантской трудовой миграции

Медийное давление оказывалось на Усатого не только в молдавских, но и в российских СМИ. Означает ли это, что к нему плохо относятся в России?

К Усатому крайне негативно относится не Россия, а его бывший соратник Игорь Додон. Как писал ряд авторитетных телеграм-каналов, он нанял одну из крупных российских пиар-структур, заплатил ей 2,5 млн долларов для очернения своего оппонента. Наверняка платил не сам Додон, а его московские бизнес-партнеры. В итоге его усилия сработали наоборот: жители Бедьц оглушительным образом поддержали Усатого на выборах примара и его партию – на выборах муниципального совета.

За что Додон мстит Усатому?

Они были соратниками по первой антиплахотнюковской коалиции (Влад Плахотнюк – олигарх, «хозяин Молдовы». Бежал из страны в июне этого года – ред.). Именно этой коалиции на улице удалось в свое время добиться возврата прямых президентских выборов. На них пошел Додон. А ради того, чтоб в них не принял участие Усатый, был изменен закон и поднят возрастной ценз до 40 лет. Именно благодаря поддержке Усатого, который тогда был вынужден покинуть страну под угрозой расправы со стороны Плахотнюка, Додон сумел победить. После этого Додон решил предать Усатого как опасного конкурента.

У Усатого нет обиды на Россию после критики в СМИ?

Здесь же нет иллюзий. Обижаться на глупого Додона, который вместо того, чтобы мыслить по государственному и решать проблемы страны, что от него ждут в Кремле, он тратит ресурсы на политическую месть бывшим соратникам? А глупые чиновники и алчные журналисты в России всегда будут. У нас самая большая страна и, конечно, умных большинство, но и глупостей хватает.

Усатый по убеждениям пророссийский человек?

Усатый по убеждениям промолдавский человек. Это самое главное. Он плоть от плоти молдавского народа. Молдаване вообще от природы билингвы. Настоящий молдаванин говорит и думает по-русски, но при этом легко переходит на молдавский. Для чистопородного молдаванина нет этого барьера, который сегодня в молдавском обществе искусственно создается.

Усатый сможет простить Додона и объединиться с ним перед президентскими выборами, чтобы пророссийский сегмент в Молдавии был адекватно представлен во власти?

Такое уже было, когда из России просили продемонстрировать единство перед президентскими выборами. Сейчас для Усатого особенно неприемлемо прозвучали обвинения додоновцев в сотрудничестве с Плахотнюком. Усатый как никто претерпел от Плахотнюка. Наверное, сам Додон должен осознать, что с ним происходит, и понять все риски. Какого рода покаяние сделает возможным его прощение, я не знаю. Народ будет его оценивать на выборах в следующем году.

Кстати сказать, первым заявлением Усатого после возвращения в страну этим летом после бегства Плахотнюка было приглашение к сотрудничеству всех сил, в том числе, социалистов Додона. Вместо этого он получил грязную и сильно дорогую чернушную кампанию по его дискредитации со стороны додоновцев.

Вы считаете, что риск – в приходе к власти проевропейского блока ACUM?

Додон разрушает фундаментальную основу национального государства и приближает Молдавию к унии с Румынией. Вместо того, чтобы заниматься местными выборами как генеральной репетицией президентских выборов, которые пройдут осенью 2020 года, и вероятных досрочных парламентских выборов, он занимался и продолжает заниматься личной местью. Эта стратегия ошибочна. Додон дискредитирует сам себя, сжимая поле, которое могло бы стать ядром электоральной поддержки некой пророссийской силы. В итоге больше всего примаров по стране было выбрано из бывших и действующих соратников Плахотнюка.

Эта стратегия вполне устраивает ACUM и посла Соединенных Штатов, который стоит за ними. Шансы Санду (Майя Санду, премьер-министр Молдовы – ред.) на президентских выборах возрастают.

Как вы расцениваете разговоры о том, что Приднестровье ждет в скором времени «деолигархизация по молдавскому сценарию»?

О деолигархизации Молдавии нельзя говорить на основании того, что уехал только один главный олигарх – Плахотнюк. Сейчас развернулась битва за его наследие – его активы, медиа-ресурсы, сегменты его режима. Додон хотел бы стать «новым Плахотнюком», в смысле, олигархом-хозяином страны. Его коллеги по новой коалиции из ACUM ведут себя так же.

Что касается деолигархизации Приднестровья, то эту историю я слышу в течение последних 28 лет, начиная с первых лет существования республики. Нужно понимать, что нападки на «Шериф», крупнейшую олигархическую корпорацию Приднестровья, – это прямые нападки на государственность ПМР. «Шериф» является основой этой государственности. Они не ангелы, но это фундаментальная структура. Поэтому любые разговоры о долигархизации Приднестровья – это разговоры о разрушении приднестровского государства.

Понятно, почему эти разговоры ведут в Молдове «лукавые додоны», но непонятно, почему об этом пишут российские СМИ, которые должны были бы проводить российскую политику по защите русских людей, где бы они не находились. А в Приднестровье проживает 200 тыс граждан России.

Может быть, это делают те, кто хочет реинтеграции Приднестровья в Молдову?

Таких реинтеграторов за последние 29 лет было немало – и в Молдавии, и даже в Москве. Многих уже не вспомнить, многие сломали на этом политическую карьеру, а Приднестровская молдавская республика есть. Определенные подвижки в сторону Кишинева, в том числе, и под давлением из Москвы, имеют место быть. Но я сильно сомневаюсь, что кому-то удастся изменить приднестровский статус-кво.

Единственный способ реинтеграции, который возможен, – это признание государственности ПМР со стороны нынешних или будущих молдавских политиков. На основе двух молдавских государств с разными векторами развития (российским и румынским) могут выстраиваться договорные отношения и взаимодействие. От молдаван потребуется отказ от унионизма. От Приднестровья тоже потребуются компромиссы.

А в Молдавии есть силы, которые в состоянии в перспективе признать государственность Приднестровья?

Не знаю. Мне сложно судить. Но, если исходить из политической ответственности, а не политического бизнеса, молдавские политики в итоге к этому придут. Это будет не сильно популярно у соседей и посла США. Но это очень важно с точки зрения будущего страны и сохранения национальной молдавской государственности. Кто это сделает из молдавских политиков, сможет смело претендовать на Нобелевскую премию мира как человек, который поставит точку в одном из старейших конфликтов на постсоветском пространстве.