Кто из молодых идёт на фронт

Сеть уже облетели кадры с бегущими за границу «топовыми блогерами». А вот на фотографиях с проводов на фронт по мобилизации – зачастую уже солидного возраста мужики с седыми головами. Неужели среди добровольцев нет молодежи?

Об этом рассказывает корреспондент «ПолитНавигатора», доброволец Алексей Топоров, возвращающийся после ранения в свое подразделение, отбивающее постоянные атаки ВСУ под Красным Лиманом.

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Добираемся втроем. Двое после разнообразных ранений, различных госпиталей, восстановившись не без потерь – мой попутчик и после прохождения лечения продолжает прихрамывать; один – после небольшого недельного отпуска. Оба моих сослуживца намного моложе меня – это мне уже через месяц стукнет сорок пять и нужно будет в очередной раз менять паспорт, а моим однополчанам – одному тридцать один, второму и вовсе – девятнадцать….

Тот, кому тридцать один, пошел воевать, когда ему было двадцать три. То был 2014-ый год, поехал вместе с отцом с родного Ставрополья вытаскивать родню из Донецка, где только-только разгоралась война, посмотрел на весь тот ужас, и принял решение – уехал на Донбасс, взял в руки оружие. После чего понеслось: Славянск, Донецкий аэропорт, теперь вот, с начала Специальной военной операции – Слобожанщина (Харьковская область) и село Дробышево в окрестностях Красного Лимана на горячем северо-западном рубеже ДНР. Настроен воевать до конца, то есть, по его словам, до освобождения и возвращения в Россию всех исторических русских земель. При этом парень намеренно акцентирует внимание на том, что его фамилия считается чисто украинской, лишний раз подчеркивая, что нет в природе никаких украинцев, а есть русские люди – жители Юго-Западной Руси, которым из-за амбиций политиканов долгое время морочили головы.

Другой совсем еще молодой – нет и двадцати. Очень крепкий. Кровь горячая: мама – русская, отец – наполовину лезгин, наполовину осетин. Потому-то на его камуфляже два шеврона – флаги России и Дагестана. Этим летом успел хлебнуть войны по полной, получив осколки в спину и в руку. Но хочет воевать опять же, по его словам, до возвращения всех земель, где живут русские люди. Как и любой молодой человек не чужд общения с девушками, разнообразных удовольствий современного светского общества, но уверен, что всегда следует расставлять приоритеты. И здесь самый важный для него – Родина. Чему в свое время научил парня дедушка, говоривший, что Отечество нужно защищать всегда, когда ему сложно, и когда оно в опасности. А раз так, то внук теперь в строю.

Тридцатилетний эту выхолощенную и, на мой взгляд, очень странную пену под названием «видеоблогеры» не смотрит – предпочитает военкоров. Девятнадцатилетний когда-то смотрел, в частности некоего Макса «Плюс СтоПятьсот», но теперь ему совсем не до этого – когда не служил, а лежал в госпитале, то лихо рубился в соцсетях с укропами и глупыми отечественными «замирцами» с их вечным вопросом инфантильного дурака: «А зачем ты поехал воевать в чужую страну?». Последних он, как правило, приводил в ступор ответным вопросом: «А что вы будете делать, когда укропы придут сюда, к вам, они же уже бомбят Белгородскую, Брянскую и Курскую области?».

И тут, конечно, возникает еще один вполне уместный вопрос: «Почему ровесники моего однополчанина мыслят подобными категориями?», а любое отклонение от сложившегося в их головах алгоритма повергает их полное смятение?

Ну, наверное, потому, что далеко не у всех из них были правильные дедушки. Это, во-первых. А во-вторых, потому, что наше общество: государство, система образования, родители на какое-то время, вряд ли намеренно, а, скорее, потому что усиленно «зарабатывали бабки», отдали их воспитание на откуп вот тем самым блогерам. Которые, едва заалели зарницы, ударили, как говорят в народе, по тапкам.

Да, в очередях у российских границ был замечен и певец сибаритства (дорогие машины, дорогие шмотки, дорогие женщины) Гусейн Гасанов, и любитель поболтать «под мухой» Юрий Хованский, и борец за ЗОЖ и против распивания пива на лавочках Михаил «Лев против» Лазутин, и самовлюбленный «человек с позицией» Николай Соболев, обещавший ранее не покинуть Россию ни при каких обстоятельствах. И вышеупомянутый «ПлюсСтоПятьсот» тоже был замечен. Как говаривал герой захаровского «Убить дракона»: «Это не народ, это хуже, чем народ – это лучшие люди города». Все любимчики празднопроводившей у экранов компов пубертатной аудитории слиняли, как по команде. Вся эта странная публика, веселившая завсегдатаев соцсетей, собиравшая под каждым новым роликом миллионные просмотры, как-то внезапно двинулась по одному вектору – вектору «Галкина-Пугачевой» (назовем его так), подальше от своей страны. Именно в тот момент, когда ей – стране, стало непросто. Словно известные грызуны в тот момент, когда на корабле образовалась течь.

Но мы не тонем, на самом деле, отнюдь. Это вот они – комнатные львы и минус сто пятисотые утонули. А на деле остались там, где были – в своем иллюзорном мирке, способном жить только в формате видеоконтента на ютубе. Беда лишь в том, что настоящей, живой России в этом самом формате места нет. Что не страшно, впрочем, для нее – от того, что от нее отвалилось все наносное и ненастоящее наша страна станет только лучше, чище и сильнее.

Почему, в свою очередь, я так думаю? А потому что, видя пацанов рядом с собой, понимаю, что новое поколение России, русских людей не ограничивается только миллионами, оболваненными роликами видеоблогеров с их откровенно поверхностным и сугубо гедонистическим содержанием, не дающим никакой пользы для душ и сердец. Далеко нет, счастью. И вслед за известной героиней культового фильма «Курьер», сыгранной, кстати, потомственной княжной Урусовой, спешу произнести, на сей раз без тени иронии отрывок из ее знаменитой фразы: «У нас прекрасная молодёжь! Можно сказать – героическая!».

И об этом в отличие от экранной Агнессы Ивановны я знаю не из телевизора. Равно как и знаю о том, что сейчас нашим бойцам из добровольческого батальона Б.А.Р.С.-13 «Русский Легион», обороняющим русские позиции в селе Дробышево под Красным Лиманом от постоянных атак украинских вооруженных банд, в условиях заметно сократившегося солнечного дня крайне нужны тепловизоры. А с приближением холодов еще и печки. Помочь нашему подразделению, вы можете сбросив посильное пожертвование на карту командира батальона Сергей «Фомича» Фомченкова (Карта Сбербанка: 4817 7602 2659 7155, Сергей Александрович Ф.) Вместе – победим!