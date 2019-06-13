«Кто из вас серб?» – фашистская выходка в Хорватии

13.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Два молодых человека накануне были зверски избиты в хорватском городе Супетар. «Кто из вас серб?» – кричали нападавшие, двадцать болельщиков ФК «Torcidа».

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Инцидент произошел примерно в четыре часа утра, когда пострадавшие возвращались после ночной смены в Супетаре на острове Брач. Молодые люди приехали из Славонии на сезонные работы. Помимо двух сербов, также были избиты их друзья, с которыми они были в компании, а также местные жители, которые пытались их защитить.

По словам очевидцев, молодые люди из Вуковара никоим образом не провоцировали конфликт.

«В тот же день в Супетаре прошел футбольный турнир «Torcida Cup», поэтому в центре города было много фанатов клуба. Около четырех часов утра мимо них прошла группа из пяти человек, где были и девушки. Среди которых были два парня из Вуковара сербской национальности, которые приехали в Брач на сезонные работы. Хулиганы начали задирать их, они закричали: «Эй, сербы!». Те инстинктивно обернулись, и тогда 20 хулиганов бросились к ним. Сначала кричали: «Кто из вас серб, кто серб?». А потом они начали бить их кулаками. В конце концов их бросили на землю и избили до крови» – сообщил собеседник издания Informer и добавляет, что разъяренные «усташи» не остановились даже тогда, когда местные пытались помочь атакованным сербам.

«Они также ударили девушку, которая лежала на земле и обняла сербского юношу, пытавшись защитить его от побоев. И самое худшее – они одному местному жителю, пожарному, который бросился на защиту сербов, сломали нос в четырех местах», – рассказал очевидец.

В полицейском управлении Сплит-Далмации подтвердили информацию, что на молодых людей напали, потому что они были сербами.

«Около четырех часов утра с субботы на воскресенье мы получили сообщение о нарушении общественного порядка и мира на улице в Супетаре на Браче. Было установлено, что несколько человек напали на группу из пяти молодых людей в возрасте от 21 до 26 лет, граждан Хорватии, в том числе были и двое сербов. Во время нападения все они получили легкие травмы. Сотрудники полиции быстро отреагировали и арестовали двух из группы нападавших, которые подозреваются в попытке причинения серьезного физического увечья, а также в дискриминации. А всех остальных опознают и доставят в прокуратуру», – сообщили в полиции.

Мэр Супетара Ивана Маркович осудила нападение: «Недопустимо, чтобы что-то подобное могло случиться. Мы всегда были толерантным городом, принимающим всех гостей и рабочих. Хуже всего то, что нападение произошло из-за того, что кто-то другой является гражданином страны, и говорит на другом языке. Как мэр, поскольку участники атаки имеют связи с «Torcida Cup», я решила отменить дотации им и лишить возможности пользоваться спортивными площадками», – сказала Маркович.

Организаторы кубка свою вину в произошедшем отвергли, назвав обвинения «попыткой получить политические очки».

Пожарные города выступили с осуждением инцидента и поддержали пострадавшего коллегу.

Президент местного парламентского комитета по вопросам диаспоры и сербов в регионе Миодраг Линта подчеркивает, что это является еще одним свидетельством дискриминации сербов.

«К сожалению, это не первый и не последний раз, когда на сербов нападают в Хорватии, и что виновные подвергаются минимальному наказанию. Это еще один пример усташе-ориентированной толпы, которая считает, что сербов не должно быть в их стране. И это подтверждает мой тезис о том, что усташи сегодня являются основой хорватского общества», – считает Линта.

Напомним, усташи – хорватсткая фашистская ультраправая националистическая организация, просуществовавшая с 1929 по 1945 годы. Пользовалась поддержкой фашистских режимов Германии и Италии. В ее идеологии выделялись сербофобия и антисемитизм. Данной организацией был организован геноцид сербов, евреев и цыган, были созданы многочисленные концлагеря. По разным оценкам, в ходе усташского геноцида погибло от 197 000 до 800 000 сербов, 30 000 евреев, 80 000 цыган.

После освобождения Югославии партизанами большинство лидеров усташского движения скрылись в странах Европы и Америки, где создали сеть радикальных организаций.