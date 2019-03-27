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27.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Россия
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Кто ходит в гости по утрам: ФСБ проводит обыски у исламистов в Крыму

В Симферопольском и Белогорском районах Крыма сегодня утром проходят обыски у сторонников запрещенной в России террористической организации ««Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», силовики работают в селах Строгановка и Владимировка, сообщает пресс-служба ФСБ.

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«Сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», – говорится в сообщении.

В блоге проукраинской организации «Крымская солидарность» сообщается, что обыски проводятся сразу по 24 адресам.

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