Кто кого – Зеленский или олигархи: Украину ждёт новый виток противостояния

29.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

К середине следующего года президент Украины Владимир Зеленский, если ему не помешают олигархи, может сконцентрировать власть в своих руках по аналогии с белорусским соседом Александром Лукашенко.

Об этом на своем канале Ютуб бежавший из Белоруссии в Киев политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Середина 2022 года – это будет период выбора для Зеленского. (Или) он захочет стать диктатором, (либо) он захочет просто стать представителем сильной власти, которая перейдет в другие руки, либо он захочет стать Александром Лукашенко. Это достаточно сложный выбор, и есть определенный соблазн для каждого из вариантов выбора. Где-то с мая по сентябрь 2022 года можно будет говорить о том, какая система сформируется в Украине. Фактор, который будет влиять, – это противодействие олигархических групп, если они не пойдут на определенные договорняки, систему договоренности с властью, которая, скорее всего, будет предложена в конце 2021 года окончательным оформлением антиолигархического пакета законов. Если этого не будет, то тогда начнётся весёлая ситуация, когда Зеленского со всех сторон будут мочить все телевизионные каналы. Сейчас большинством олигархических групп проводится поиск людей, которые смогут сыграть на следующем политическом этапе, тогда все эти люди начнут проявляться. И дальше теперешние политические элиты, украинские власти, либо это зажимают, подавляют, либо они сдаются. Это еще один фактор, который может в определенной мере повернуть чашу весов», – сказал Игорь Тышкевич.