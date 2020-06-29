Кто копает под Курченко в Донбассе, и под кого копает в Донбассе он сам?

29.06.2020, Луганск, Георгий Перевальский

Неприятная для людей, тревожная для властей ситуация на угольных предприятиях Донбасса взяла тайм-аут. Шахтеры ждут обещанных до конца июля выплат. А компания «Восток-Уголь», которую связывают, в том числе и через ее топ-менеджеров, со скандально известным бизнесменом Сергеем Курченко, продолжает гнуть свою линию – убыточные шахты Луганщины должны быть закрыты и пройти реструктуризацию.

Рабочие и специалисты могут найти себе работу на строительство социальных объектов и дорог между городами Луганской народной республики. Об этом на встрече с рабочими бастовавшей недавно «Комсомольской» говорили два республиканских министра – промышленности и экономики. Вопрос ставился, что называется, ребром – трудоустраиваться шахтерам в других местах все-равно придется, осваивать новые профессии тоже.

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При все тяжести и неприглядности шахтерского труда в наши дни, трудно себе представить, что горняки с удовольствие побегут с шахт. А куда им предлагают переходить? Да хоть и на строительство дорог. Ага, знаем, проходили.

Все годы существования украинской власти при закрытии шахт непременно возникало волшебное словосочетание «строительство дорог». Впервые это произошло в 1993 году в Донецке, когда тогдашний глава Донецкого стачкома Михаил Крылов поддался на уговоры власти и подписал соответствующие бумаги. Много лет спустя, сетуя на свою неопытность, Крылов отмечал, что ни одного шахтера не устроили именно на строительство дорог. Горняки помнят.

По инсайдерской информации луганских журналистов в Донецк и Луганск приезжают в понедельник сразу несколько функционеров из компании «Внешторгсервис» (ВТС), находящейся под операционным контролем Сергея Курченко, с поручением – разобраться на месте, что происходить, как можно потушить пожар. Вполне возможно, что кроме шахт «пожарных» от ВТС будет беспокоить судьба Алчевского металлургического комбината (АМК), который, похоже, тоже может накрыть волна забастовок. В социальных сетях гуляют фотографии листовок, призывающих металлургов «спасать свои 11 000 рабочих мест», на которые «покусились буржуи».

На информационных площадках в интернете сообщается, что рабочие АМК «не получают зарплату в полном объеме уже больше двух лет. Последний раз они получали хоть какие-то деньги более 2 месяцев назад».

Тут, правда, возникает законный вопрос – а у кого это нашлись деньги на листовки с призывом к забастовкам? Полноцветная полиграфия, отличная бумага – все это денег стоит. У шахтеров и металлургов ЛНР едва ли есть свободные средства. Как нас учит история, самодеятельность рабочего класса обычно заканчивается в подобных ситуациях на серой бумаге и карандаше или в самом лучшем случае – на простой принтерной распечатке с ноутбука. Значит, кто-то подсобил? Кто бы это мог быть? Говорят, МГБ ЛНР активно ищет ответ на этот вопрос.

Усиливает интригу жесткий коронавирусный карантин – с Украины везти сейчас такое почти никак. Из РФ проще, но россиянам-то это зачем? Или это вопрос торга курченковских менеджеров с местной властью, а то и с кураторами из Москвы? Инспекторы ВТС, нагрянувшие в Донбасс, едва ли поделятся итогами расследования. МГБ ЛНР – тоже.

Остается надеяться, что тема сокращения рабочих мест, столь актуальная для Донбасса, никуда от зрения общественности и так не денется. А те, кто будет принимать непопулярные решения по реструктуризации производственного процесса, не забудут, чем закончилось 11 лет назад закрытие Макеевского металкомбината. Тогда почти 10 тысяч рабочих были сокращены. Естественно, они попытались устроиться в шахту. Многие, говорят, до 200 человек, не имея опыта и подходящего здоровья для этой работы очень скоро стали инвалидами или погибли от несчастных случаев.