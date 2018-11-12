Кто лидирует на выборах в ДНР – данные ЦИК

12.11.2018

Врио главы ДНР Денис Пушилин, по итогам подсчета обработанных бюллетеней на 8.00, лидирует на выборах руководителя республики с 60.9 процентами голосов избирателей. Общественное движение «Донецкая Республика» набрало 72.74 процента голосов на выборах в Народный совет.

Об этом сообщает ЦИК ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На 08:00 были обработаны 97.52 % бюллетеней с 385 избирательных комиссий. Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич – 7,8%; Медведев Владимир Анатольевич – 6,4%; Пушилин Денис Владимирович – 60,9%; Храменков Роман Александрович – 14,1%; Шишкина Елена Николаевна – 9,2%», – говорится в сообщении.

«Голоса избирателей в поддержку общественных движений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов в депутаты Народного Совета ДНР, распределяются так: Общественное движение «Донецкая Республика» — 72,74%; Общественное движение «Свободный Донбасс» — 25,56%», – добавили в Центризбиркоме.

На данный момент процесс подсчета голосов продолжается.