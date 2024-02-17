Кто лучше: Трамп или Байден?

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А для кого? Для нас, всё же лучше Трамп, потому что мы хоть знаем, с кем имеем дело. В случае с беспилотным Байденом неизвестно, кто на самом деле принимает решения, и что у них в голове. И это уже угроза.

Но это, пожалуй, единственное преимущество. В остальном, «оба варианта хуже». Трамп постарался бы более эффективно использовать, выделяемые под украинским поводом, средства. А от поддержки Украины, также бы не отказывался.

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А вот для ЕС ничего хорошего в приходе Трампа нет.

И у Байдена, и у Трампа в окружении есть лоббисты интересов военно-промышленного комплекса. И Байден, и Трамп хотят переложить неэффективные для США расходы на плечи Европы. А неэффективными можно назвать те, что идут на содержание псевдогосударства «Украина». На залатывание дыр в его бюджете, на выплаты пенсий, пособий и зарплат бюджетникам. Эти затраты окупаются сложно, опосредовано и долго. И всё равно, выгода достанется США, т.к. существование Украины, находящейся в вооруженном конфликте с Россией, выгодно только США, но не Европе.

Однако Вашингтону удаётся принуждать выделять средства на содержание Украины из бюджета ЕС, бюджетов отдельных стран-членов Евросоюза, отрывая их от решения насущных внутренних проблем. Те же 50 млрд евро на четыре года от ЕС Украине – это средства на воспроизводство источника проблем всей Европы.

И при Байдене, и при Трампе, Европу будут разорять. Через выстроенную на протяжении десятилетий систему формирования политической элиты. Когда у населения практически не остается выбора за какую политическую силу голосовать.

Глобальные СМИ, сети НКО-НПО, различных фондов, финансируемых Штатами, отбирают и вовлекают в свою орбиту наиболее талантливых уже на уровне колледжей и общеобразовательных школ, университетов. А в дальнейшем, способствуют продвижению этих отобранных своих «агентов влияния».

Или топят неугодных, осмелившихся идти перпендикулярно курсу Вашингтона, дискредитируя или попросту физически устраняя. В результате, искусственно созданная «элита» принимает решения, противоречащие интересам своих стран, но отрабатывающие заказ штатовского капитала.

Только при Трампе эта система будет ещё жестче. И разорение европейских производителей ускорится. И платить им придется больше.

США, утопая в болоте своих проблем, стремятся их решить, вскарабкавшись на плечи европейских партнёров. И без страшилок о «русской угрозе», ну никак не обойтись.

Доводят европейцев до истерики обещаниями «нападении России на Европу», хотя Россия никогда ни словом, не делом не демонстрировала таких намерений. И не Россия подрывала «Северные потоки», и не Россия блокируют поставки по одной выжившей из четырех ниток «СП-2», а руководство Германии под давлением Вашингтона. Россия и сейчас демонстрирует готовность к переговорам, правда с оговоркой – если у Запада будет конструктивная позиция.

Однако у США, что при Байдене, что при Трампе, не может быть «конструктивной позиции», пока они не доведут до разорения Европу. Заодно, создавая постоянные проблемы России.

Ничего личного, просто бизнес. А, люди гибнут? Ну, «то другое», просто статистика.