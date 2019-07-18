«Кто малоросс?» – Зеленский сцепился с главой Николаевского облсовета

18.07.2019, Николаев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита поскандалил с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, называвшей Зеленского до выборов «малороссом».

Видеосюжет с перепалкой опубликовал местный ресурс «Новости N», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Скандал произошёл в ходе визита Зеленского на Николаевский судостроительный завод, когда журналистка сообщила президенту, что сопровождающая его женщина неуважительно отзывалась о нем во время предвыборной президентской кампании.

«Я вообще к критике нормально отношусь. Я живой человек, я сам критиковал, поэтому я считаю, что это нормально. Но я не знаю Викторию, я не знаю, кто это такая. Виктория со мной сегодня познакомилась первый день», – отмахнулся Зеленский.

Однако журналистка продолжила накалять обстановку, заявляя, что Москаленко называла будущего президента «малороссом».

«Я малоросс? Вы серьезно говорите, что я малоросс? На тот момент я был малороссом, а сейчас исправился и стал украинцем? Придется вам как-то выживать со мной, малороссом», – язвительно прокомментировал Зеленский.

«Я думаю, что вы докажете, что не являетесь малороссом и будем сотрудничать», – ляпнула в ответ Москаленко, после чего начала оправдываться и лепетать, что с 2013 года была против режима Януковича, что называла так Зеленского только потому, что во время предвыборной президентской кампании поддерживала Порошенко.

«Януковича уже нет, сейчас мы говорим про меня, про малоросса. Давайте договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка, хорошо?» – натянуто улыбаясь ответил Зеленский.