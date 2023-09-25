Кто не даёт России применить своё супер-оружие на Украине – киевский эксперт

Анатолий Лапин .  
25.09.2023 17:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Россия не применяет на Украине свое наиболее мощное неядерное вооружение якобы из-за позиции Глобального Юга.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не применяет на Украине свое наиболее мощное неядерное вооружение якобы из-за позиции Глобального...

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По мнению Старикова, отказ ВС РФ от эскалации – это результат интенсивных переговоров, которые продолжаются между ведущими мировыми игроками.

«Встречались на Мальте, с британцами, британцы, Кремль, Вашингтон, переговоры все идут. В Копенгагене идут, в Омане, в Эмиратах. Ведутся переговоры. Самый главный сдерживатель эскалации – это Глобальный Юг. По тому, что происходит, уже давно бы Россия начала применять более мощное конвенциальное оружие, до ядерного.

Она же ТОСы применяет, у них еще есть ФАБы типа 5 тысяч, 10 тысяч – это только авиационные бомбы. А есть еще ракеты более мощные, есть такое там, чего только у них нет. Но они это не применяют, доядерное оружие – против этого Глобальный Юг, они все это сдерживают», – утверждает Стариков.

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