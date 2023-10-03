Кто не согласен с большими жертвами, должен рыть норы на границе и бежать в ЕС – Корчинский

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Украину ждут большие жертвы и большое количество попыток восстановить целостность на протяжении длительного времени. Тем, кто с этим не согласен, лучше рыть норы на границе и бежать на Запад.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский боевик, нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все большие рассчитывают на большие сроки. А вы хотите, чтобы все произошло за неделю? Большие сроки, большие жертвы и большое количество попыток – вот так были построены все страны. И наша страна так строится. Если вы хотите иметь страну, то вы должны согласиться с тем, что это будут большие сроки, большие жертвы и большое количество попыток. Если вы к этому не готовы, то уезжайте. Бегите, ройте нору через западную границу и как-то пролазьте туда. Потому что по-другому страны не возникают, по-иному они не утверждаются, они не становятся большими, а нам нужна большая страна, потому что маленькая, затхлая, вонючая страна нам не нужна. Нам нужна большая страна, которая будет царить в Евразии», – трепался Корчинский.