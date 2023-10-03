Кто не согласен с большими жертвами, должен рыть норы на границе и бежать в ЕС – Корчинский

Анатолий Лапин.  
03.10.2023 20:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 401
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Украину ждут большие жертвы и большое количество попыток восстановить целостность на протяжении длительного времени. Тем, кто с этим не согласен, лучше рыть норы на границе и бежать на Запад.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский боевик, нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ждут большие жертвы и большое количество попыток восстановить целостность на протяжении длительного времени....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Все большие рассчитывают на большие сроки. А вы хотите, чтобы все произошло за неделю? Большие сроки, большие жертвы и большое количество попыток – вот так были построены все страны. И наша страна так строится. Если вы хотите иметь страну, то вы должны согласиться с тем, что это будут большие сроки, большие жертвы и большое количество попыток.

Если вы к этому не готовы, то уезжайте. Бегите, ройте нору через западную границу и как-то пролазьте туда. Потому что по-другому страны не возникают, по-иному они не утверждаются, они не становятся большими, а нам нужна большая страна, потому что маленькая, затхлая, вонючая страна нам не нужна. Нам нужна большая страна, которая будет царить в Евразии», – трепался Корчинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть