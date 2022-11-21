«Кто не уехал – тот москаль». Как эвакуация становится национальной идеей украинцев

Прочитал у кого-то в Сети, что возможность свалить из Украины на Запад – это и есть то, за что стоял майдан, очередную годовщину которого в Незалежной отмечают сегодня.

И действительно, озвученные официальными украинскими и международными источниками цифры подтверждают такой вывод. По данным замминистра экономики Украины Татьяны Бережной, за время боевых действий около 7 млн украинцев покинули родную страну, а более 5 миллионов (а это каждый восьмой) потеряли работу, не выезжая из страны – из-за неизбежного в условиях войны схлопывания экономики.

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Согласно анализу западных экспертов, уровень бедности в стране к декабрю может вырасти до 25%, а к концу следующего года – еще вдвое, до 50%. Последняя цифра – это данные уже Нацбанка Украины.

По подсчетам ООН, Украину после начала боевых действий покинули 7,8 млн человек. Причем, уже имевшие место волны вынужденной релокации явно не последние. Украинские топ-чиновники путаются в показаниях относительно рекомендуемой посполитым индивидуальной стратегии выживания на ближний горизонт. Одни советуют экстренно и еще до наступления серьезных холодов сменить место жительства на более безопасные страны, другие же успокаивают: мол, покидать Украину в связи с ситуацией в энергетике не нужно, блэкаута по всей стране не будет.

«Я хотел бы успокоить – выезжать из страны точно не надо будет. Не будет общего блэкаута по всей стране. Да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но уже есть понимание, что в любом случае работает ГСЧС, областная власть для того, чтобы разворачивать пункты обогрева, а параллельно работают энергетики, чтобы в течение суток, двух, трех – налаживать энергетику», – утверждает замглавы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко.

Тем не менее, начавшаяся эвакуация населения из только-только принятого обратно на незалежный баланс Херсона говорит о реальной ситуации лучше всяких успокоительных слов. Киев де-факто расписывается в неготовности или неспособности (в текущих условиях это одно и то же) за короткое время до начала реальной зимы наладить в прифронтовых городах нормальную работу ЖКХ.

И это касается не только Херсона, но и Запорожья и Николаева и Славянска с Краматорском и Артемовском, где уже много недель идут вялотекущие бои на подступах к городской застройке и даже внутри нее. Не лучше ситуация и в тыловом Чернигове и в Киевской области, где систему ЖКХ раздолбали еще во время весенних боев, да так и не починили к осени, несмотря на клятвенные обещания местных властей.

В общем, прогноз, данный экс-главой Нафтогаза Витренко относительно «самой сложной за последние годы зимы», как и его же рекомендация запасаться дровами – остаются в силе.

В таких условиях способствование самоэвакуации граждан (естественно, кроме мужчин призывного возраста) – для украинской власти вполне разумная стратегия. Помимо всего прочего – это еще и облегчение нагрузки на дефицитный незалежный бюджет – уехавшим можно не платить разные соцвыплаты.

Так что, положа руку на сердце, украинская власть не сильно горюет по выезжающим из страны объективно лишним ртам. Не работает даже традиционный в таких случаях плач по «утечке мозгов». В условиях схлопывания экономики эти мозги просто реально негде применить – война способствует упрощению структуры экономических связей, плюс на Украине можно по пальцам пересчитать наукоемкие производства, завязанные на ВПК и обслуживание нужд армии – большую часть того, чем воюют украинцы, они получают извне, а не производят сами.

В профите и Европа, как один из бенефициаров и спонсоров этой войны – именно в страны ЕС устремляются сотни тысяч квалифицированных украинцев, решая европейские проблемы с нехваткой рабочих рук. Только в одной Польше уже трудоустроено почти 400 тысяч обладателей паспортов с трезубцем. 100 тысяч украинцев нашли работу в Чехии, примерно столько же – в ФРГ.

При этом некоторые страны ЕС в связи с украинскими беженцами работают не только на сейчас, но и на перспективу, переманивая те самые «мозги» и улучшая собственную демографию за счет украинских детей, которые в столь юном возрасте – идеальный объект для усилий по культурной и языковой ассимиляции. По данным киевских властей, за границей сейчас находится примерно 488 тысяч маленьких украинцев, многие из которых пошли в первый класс не в своей родной стране.

Польша открыто работает с украинскими сиротами, принимая их сначала на временной, а затем и на постоянной основе. Логика тут понятна – если создать сироте определенный минимум человеческих условий, такой ребенок повзрослев и акклиматизировавшись, вряд ли вернется на землю предков.

Но и украинцы-несироты в Польше тоже берутся в оборот. По данным аналитического центра международного агентства по трудоустройству, опросившего 1440 украинских беженцев, большинство беженцев учат польский язык. Мотивация вполне понятна – чтобы получить высококвалифицированную работу с более высокой заработной платой.

«52,8% трудоустроенных в Польше украинцев уже изучают польский язык, чтобы впоследствии получить там высококвалифицированную работу. 35% респондентов планируют обучение в ближайшее время, в то время как 12,2% утверждают, что для того, чтобы обеспечить себя достойным уровнем жизни в Польше, им достаточно знаний родного языка», – говорится в сообщении хедхантеров.

«Средняя зарплата даже на рабочих специальностях, которые преимущественно занимают украинцы в Польше, составляет 28-32 тыс. грн в месяц. Это примерно в два раза больше, чем в Украине. Вместе с тем поляки готовы приглашать украинцев также на высококвалифицированные позиции, где эта отметка может значительно возрасти. Главный барьер, отделяющий образованных украинцев от достойной работы за пределами Украины – это знание иностранных языков», – отметила директор департамента рекрутинга международного агентства трудоустройства Gremi Personal Анна Джоболда.

Добавим к этому действующие в Польше с начала лета этого года государственные программы по обеспечению бесплатных курсов польского языка для всех беженцев из Украины, финансируемые польским Фондом труда. В первую очередь, изучать польский язык начали именно те украинцы, которые не планируют возвращаться на Украину.

В последней фразе – ключ к пониманию того, почему описанная ситуация при всей ее аховости для перспектив какого-то украинского будущего, на самом деле устраивает большинство украинцев. Люди предпочитают не ждать отодвигаемой все дальше за горизонт евроинтеграции всей страной, предпочитая ей евроинтеграцию в индивидуальном порядке, раз уж подвернулась такая возможность.

Из страны массово уезжают даже рьяные патриоты – под рефрен «В Украине сейчас нечего делать». Нынешняя война сыграла злую шутку с украинцами, «наградив» их рассеянием по миру – как библейских евреев. Сегодня украинцы живут где угодно – от Японии до Мексики, но только не в выстраданной в многовековой борьбе самостийной хате с вишневым садочком возле нее.

Если эта тенденция сохранится, известная шутка про «уезжающий последним пусть не забудет выключить свет в аэропорту», рискует стать былью. К оставшимся же можно будет смело применить чуть переиначенную известную кричалку: «Кто не уехал – тот москаль».