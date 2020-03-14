14.03.2020, Киев, Максим Карпенко

У граждан Украины, которые находятся за границей, есть три дня, чтобы вернуться домой – в ночь с понедельника на вторник Украина закроет все свои аэропорты и не будет принимать рейсы из-за рубежа.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, также Украина из-за коронавируса закрывает свои границы для иностранных граждан.

«Два ключевых решения, которые касаются закрытия. В ночь с воскресенья на понедельник, в полночь, начнет действовать запрет иностранцам на въезд в Украину. Исключение будут составлять лишь иностранцы, которые имеют разрешение на временное или постоянное проживание в Украине, дипломаты, аккредитированные в Украине, а также был специально предусмотрен механизм для случая, когда Министерство иностранных дел будет выдавать разрешение на въезд в Украину, смотря на те или иные обстоятельства.

Второй момент, еще через сутки, то есть, с понедельника на вторник, мы закроем авиасообщение. Это не какой-то уникальный украинский шаг – Словакия закрыла все три своих аэропорта, Чехия ввела максимально жесткие шаги. Из-за того, что Словения закрыла свои границы с Италией, у нас сейчас застряли порядка сотни украинцев на границе, которых мы обязательно вытащим.

Хочу воспользоваться случаем того, что сейчас миллионы граждан смотрят этот эфир и призвать вас возвращаться в Украину. У вас есть время фактически до вторника для того, чтобы вернуться в Украину рейсовыми самолетами, которые продолжают летать», – заявил Кулеба и подчеркнул, что в случае крайне необходимости украинцев, не успевших улететь домой до этого срока, будут эвакуировать спецбортами.