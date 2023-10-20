«Кто-нибудь их просил об этом?» – молдавский журналист об отказе правительства покупать дешевый российский газ

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Правительство Молдовы, отказавшись от выгодного контракта с российским «Газпромом» и покупая тот же российский газ втридорога, выставило себя простофилями. Тем не менее, «соросята», требовавшие разрыва с «Газпромом» и ныне заседающие в правлении молдавской газовой компании, прекрасно себя чувствуют.

Об этом в программе “Post factum” на канале “ITV Moldova” рассказал ветеран молдавской журналистики, глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Немцы, которые покупают у русских газ, который качает Украина и при этом говорит, что воюет с Россией, по 400 долларов. Нам продают этот газ через Грецию за 1000 долларов, и при этом нам ещё дают кредит с условием не брать газ у «Газпрома». Кто мы после этого?», – риторически вопросил Демидецкий.

Ведущая напомнила о словах министра энергетики Молдовы Виктора Парликова, который заявил, что Молдова купила газ дешевле, чем по контракту с «Газпромом».

«Господин Парликов много чего говорит, а потом над этим все смеются, и он сам себя поправляет – по поводу долга «Газпрому» – смешная история, и так далее», – ответил журналист.

Он напомнил историю, когда присутствовал в журналистском пуле бывшего президента Молдовы Петра Лучинского, который в 90-е годы ездил договариваться о цене на газ с тогдашним российским президентом Ельциным:

«Лучинский сказал: мы не можем платить, давайте пролонгируем контракт на 5 лет. Ельцин ответил: почему на 5 лет? Давайте на 10, на 15 лет пролонгируем. Молдавская делегация начала ронять папки, поскольку всё надо переписывать».

«Мы отказались от переговоров с «Газпромом» под чьим давлением?», – задаёт Валерий Демидецкий ещё один риторический вопрос.

Он напомнил, что ни Санду, ни её партия перед выборами не обещали разрыва с «Газпромом» и семикратного увеличения газовых тарифов.

«Скажите, вы хоть одну демонстрацию перед выборами видели под лозунгом: «Избавьте нас от газа «Газпрома», дайте нам более дорогой, в 7 раз, в качестве диверсификации»? Наша власть выставляет в качестве своей единственной заслуги то, что «мы избавились от монополии Газпрома». Всё! Кто-нибудь их просил об этом? Ребята, берите, пожалуйста, везде газ, где хотите! Кто вам мешает?», – отметил Демидецкий.

Ведущая напомнила позицию властей: «Мы избавились от шантажа «Газпрома» и Москвы».

«У нас был контракт с «Газпромом» до октября 2021 года – нормальный контракт, стабильная цена. Кто предложил эту формулу привязки к нефтепродуктовой корзине и спотовым ценам на газ? Мы предложили! Когда Путин и Миллер сказали, что это предложение молдавской стороны – молдавская власть это подтвердила. То есть мы – авторы того контракта, который нас не устраивает! Я помню, был на одной передаче с [соросятами] Тофилатом и Кульминским, которые говорили, что «Газпром» нас грабит этим контрактом, что мы должны перейти на биржу! Пожалуйста, ребята! Сегодня господин Тофилат – в правлении «Молдова-газ» – и ничего, хорошо себя чувствует!», – подытожил Валерий Демидецкий.