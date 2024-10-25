Кто он, мистер Стояногло? Заранее не очаровываемся «молдавским Медведчуком»

Президентские выборы в Молдове обещают закончиться сенсацией. Во втором туре, который пройдет 3 ноября, сойдутся действующая президент Майя Санду и некогда смещенный ею с должности генерального прокурора страны Александр Стояногло.

Несмотря на активную избирательную кампанию, образ и история Стояногло до сих пор для многих остаются загадкой. Давайте посмотрим, что представляет из себя главный соперник Санду – дабы потом не пришлось разочаровываться.

Гагауз на службе Кишинёва и США

Всю свою сознательную жизнь нынешний кандидат в президенты посвятил молдавской юриспруденции и работе в прокуратуре. Еще в 90-ые, в разгар гражданского конфликта между Кишиневом и непризнанной Гагаузской республикой, Александр Стояногло поступил на юридический факультет Кишиневского госуниверситета. К моменту завершения молдавско-гагаузского противостояния этнический гагауз Стояногло последовательно прошел ступени от стажера до главного прокурора одного из районов Кишинева. В 1995 году центральные власти направляют Стояногло работать главным прокурором новообразованной Гагаузской автономии.

В Гагаузии его невзлюбили сразу (и мало какой прокурор может похвастаться народной любовью, скажем откровенно), и эта нелюбовь соплеменников прошла за Стояногло на протяжении всей его жизни. В последующем, когда он участвовал в выборах в автономии, его всегда попрекали возвращением на малую родину в качестве «варяга» из Кишинева.

В 2001 Стояногло вернули в Кишинев, причем сразу на пост заместителя генерального прокурора. К седьмому апреля 2009 года, когда проевропейские активисты громили здания парламента и резиденцию президента в Кишиневе, Стояногло уже два года как оставил госслужбу, занявшись частной юридической практикой. Но задувший «ветер перемен» коснулся и его – в этом же году он вступил в поддержавшую протесты Демократическую партию и избрался по её спискам в парламент.

В парламенте экс-замгенпрокурора возглавил одну из важнейших структур – комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. Именно через эту комиссию проходили все важнейшие международные соглашения устремившейся на Запад Молдавии. Занимавший в те годы пост премьер-министра Влад Филат так описывает роль, которую сыграл гагауз Стояногло в заключении Соглашений о безвизовом режиме, а также О свободной торговле с Евросоюзом:

«Стояногло был не только членом межинституциональной группы между правительством и парламентом, как глава комиссии по безопасности, но и был главным докладчиком в парламенте, в первую очередь, по пакету условий для либерализации визового режима с ЕС. Среди прочего, Стояногло был докладчиком по подготовке актов к ратификации Договора об ассоциации с Евросоюзом, в том числе по зоне свободной торговли».

Отметим, что тогда, десять лет назад, заслуги по заключению Соглашений об ассоциации и свободной торговле с ЕС не помогли Стояногло удержаться в политике. На волне разногласий с возглавившим Демпартию олигархом Владом Плахотнюком наш герой сдал мандат и ушел в тень. Следующие три года он сотрудничал с финансируемой из США некоммерческой организацией CMI, в молдавском отделе которой был зачислен в штат в качестве эксперта по пророссийским Гагаузии, Приднестровью и угрозам для безопасности Молдовы, исходящим из этих регионов.

Следствие вышло на власть

В поле зрения молдавской общественности Александр Стояногло снова появился в 2019 году, вскоре после так называемой «революции послов». Совместными усилиями Россия, США и Евросоюз изгнали из Молдовы захватившего всю полноту власти Плахотнюка и помогли встать за руль находившимся в оппозиции силам: Партии социалистов Игоря Додона и прозападному блоку Майи Санду и Андрея Нэстасе АКУМ. Понимая важность Генеральной прокуратуры, новые власти провели конкурс на пост генпрокурора. По итогам тестирования девяти кандидатов наивысшие баллы набрал Александр Стояногло.

Разгоряченное «революцией» и бегством казавшегося всесильным олигарха общество ждало от генпрокурора немедленных сенсационных разоблачений и посадок. Однако Стояногло, заступая на должность, сразу предупредил, что впереди предстоит очень много работы, результаты которой не проявятся сразу. Предстояло зачистить прокуратуру от ставленников Плахотнюка, реанимировать громкие уголовные дела по краже миллиарда из трех крупнейших банков страны в 2012-2014 (её еще называют «кражей века»), коррупции высших должностных лиц и т.д. В годы правления Плахотнюка прокуратура превратилась в дубинку режима, теперь Стояногло собирался вернуть её в русло законной расследовательской работы.

Пока Стояногло занимался организацией работы прокуратуры и выделением сотен томов резонансных уголовных дел в отдельные производства, политическая жизнь в Молдове шла своим чередом. На президентских выборах в 2020 к власти пришла Майя Санду, а пропрезидентская партия PAS получила рекордное количество мандатов на выборах в парламент в 2021. Новая власть потребовала у генпрокурора немедленно представить результаты расследований или освободить занимаемую должность.

Генпрокурор результаты представил на брифинге в сентябре 2021 года, и они ни Санду, ни правящей партии не понравились. Как выяснило следствие, многие из ниточек что по «краже века», что по другим резонансным уголовным делам о коррупции вели в самую проевропейскую из молдавских партий – партию нынешнего молдавского президента PAS. Параллельно Стояногло установил и предал гласности факты сотрудничества PAS с «плахотнюковскими» прокурорами, а также материалы секретных встреч европейских дипломатов с этими же прокурорами и их друзьями из PAS, на которых иностранцам передавали сведения, составляющие государственную тайну, или обсуждали расширение западного влияния на те или иные органы и институты в Молдове.

Брифинг генпрокурора произвел эффект разорвавшейся бомбы и едва не уничтожил кристально чистую репутацию едва-едва ставшей президентом Майи Санду. Но этого Стояногло показалось мало, и он анонсировал еще одно выступление. В этот раз генпрокурору выступить не дали. По доносу депутата PAS, под давлением министра юстиции Совет прокуроров отстранил Стояногло от занимаемой должности. Всю страну облетели кадры, как строптивого гагауза выводит из прокуратуры в наручниках спецназ в масках. Должность генпрокурора занял лояльный режиму Санду ставленник.

Донос, суд, выборы

Официально прокуроры Санду обвинили Стояногло в коррупции. Однако уголовное дело, основывавшееся только на доносе депутата PAS Лилиана Карпа и сомнительного происхождения документах, выписанных из Киева друзьями молдавской президентки, довольно быстро застопорилось, а затем и вовсе развалилось в суде. От окончательного завершения его останавливает только постоянный перенос и задержки рассмотрений.

В октябре 2023 года Европейский суд по правам человека рассмотрел заявление Стояногло и констатировал, что молдавские власти лишили экс-генпрокурора права на правосудие и незаконно отстранили от занимаемой должности. С этого публичного решения год назад и началось возвращение Александра Стояногло в молдавскую политику.

Решение лидера условно пророссийской Партии социалистов Игоря Додона не выдвигаться на пост президента на этих выборах, а выдвинуть другого, независимого и вполне проевропейского кандидата оказалось продуманным гамбитом. Это действие лишило команду Санду возможности строить кампанию по линии геополитического разлома, вынудило говорить не только о «войне, Украине, цивилизационном европейском выборе», но и о проблемах в экономике, социальной жизни, уходе инвесторов, резком росте стоимости электроэнергии и газа, стремительном обнищании молдавских пенсионеров и интеллигенции. На все эти вопросы у «принцессы евроинтеграции», как иногда любят называть Санду оппоненты, ответов уже не было.

В результате первого тура Майя Санду набрала 656 852 голосов избирателей (42,49%), тогда как Стояногло поддержали 25,95% избирателей (401 215 из 1,5 млн). Несмотря на явное превосходство в первом туре, в штабе Санду сейчас царят уныние и отчаяние. Дело в том, что уже 20 октября Санду исчерпала весь свой мобилизационный ресурс. Она объездила всю страну, и диаспору за рубежом, встретилась с тысячами сторонников, ответила на сотни неудобных вопросов.

Действующая президент вошла в выборы в максимально комфортных условиях. ЦИК и суды обезвредили любую возможную конкуренцию из лагеря проевропейских политиков. Заработала на полную машина пропаганды и мясорубка цензуры: в Молдове запретили сотни сайтов и десятки телеканалов, публиковавших неприятные для правящей партии новости и репортажи. На оппозиционных политиков заводили уголовные дела, их штрафовали, установили явную слежку и прослушку. Чтобы подстегнуть электорат, Санду запустила референдум о внесении проевропейских поправок в текст Конституции страны. Она превратила президентские выборы в выбор экзистенциальный – между Европой и Россией. Всего этого оказалось недостаточно.

Результат же референдума о евроинтеграции и вовсе продемонстрировал, что десятки тысяч молдаван голосовали на референдуме за проевропейские поправки в Конституцию, а на выборах президента – за Стояногло, а не за Санду. Экзистенциальность же выборов никуда не делась и после референдума. Второй тур всего через неделю может поставить точку в истории Майи Санду – или же в истории всей Молдовы.