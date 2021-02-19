Кто остановит полицейскую-убийцу?

19.02.2021, Харьков, Татьяна Белая

Новости Украины

Каждый факт и каждый шаг в описанной ниже истории, сам по себе столь чудовищен, что обойдусь без длинных предисловий. Замечу только, что пока я собирала этот материал, то думала: какая циничная, но одновременно с тем удобная схема — когда наши старики умирают в силу возраста, то зачастую пополняют собой статистику жертв коронавируса.

А вот столкнешься с настоящим убийством — причем, совершенным на глазах многочисленных свидетелей, момент которого замрет в вечности, то есть останется на видеозаписи, как исчерпывающее доказательство преступления, а убитого возьмут да и запишут в умершие от старости.

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Мы поистине живем в такой исторический период, когда правоохранительная система особо изощренно издевается над теми, кого призвана защищать. И вряд ли эта статья что-нибудь изменит. Но, надеюсь, поможет остановить убийцу, которая находится на свободе. В память хотя бы одного погибшего человека. С верой в справедливость.

8 марта, 2019 года стало роковым и навсегда черным, а не праздничным днем в жизни обычной харьковской семьи. А ведь ее глава Анатолий Чумак всего лишь решил зайти в магазин цветов за подарком жене, для чего ему требовалось всего лишь перейти дорогу. На улице Полтавский Шлях, прямо на зебре, на зеленый для пешеходов сигнал светофора, в 11.30 утра, когда здесь было особенно людно, его сбила машина.

«42-летняя водитель автомобиля Toyota допустила наезд на 65-летнего мужчину, который двигался по пешеходному переходу. Потерпевший получил травмы различных частей тела и в тяжелом, неконтактном состоянии был доставлен в больницу. 14 марта мужчина скончался», — сообщили тогда правоохранители. О женщине-водителе в сухих официальных сводках говорилось одно — что она безработная.

Записи с камер видеонаблюдения — повторюсь, наезд случился на многолюдном переходе — и показания свидетелей ясно давали понять: произошло убийство. Настолько очевидное, что суд в этой трагедии был уже своего рода формальностью — кадры ДТП видела вся страна, их демонстрировали центральные телеканалы. Дикий случай из серии «Это может случиться с каждым». Вот человек идет, вот в него врезается машина, и вот уже через несколько минут врачи кладут на носилки обездвиженное, переломанное, истекающее кровью тело…

Однако, что произошло дальше? О подозрении виновнице трагедии Государственное бюро расследований (ГБР) не сообщало в течение девяти (!) месяцев. И только по истечении этого срока ей было предъявлено подозрение по ст. 286, ч. 2 Уголовного кодекса — «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждения тяжкой степени». Больше того — сам суд по этому делу начался только через год.

Сначала дело вел харьковский следователь, затем следователь ГБР. И когда он огласил результаты своего расследования (может, гигантскую работу проделал, поэтому и тянул время?), участники процесса ахнули.

Оказалось, что за год следователь не разыскал и не опросил ни одного свидетеля смертельного ДТП, не приобщил к делу записи видеокамер и видеорегистраторов. Даже и не думал задерживать женщину-водителя и не отправил ее на медицинское освидетельствование — то есть мы никогда не узнаем, какой химический коктейль теоретически мог находиться в ее крови, и в каком она была состоянии.

«Следователь отпустил виновную вместе с ее транспортом, на котором был совершен наезд, домой под подписку о невыезде. И нам огромных трудов стоило вернуть автомобиль на штрафплощадку», — пояснил сын погибшего Игорь Чумак. Впрочем, вскоре следователь вернул Головиной машину под сохранную расписку.

Но самое ужасное, что следователь явил правосудию заключение судмедэкспертизы — «контрольный выстрел» — согласно которому Анатолий Чумак умер… от старости, а вовсе не от несовместимых с жизнью травм! И это в 65 лет!

«Эксперт» по фамилии Суховеенко даже не поинтересовалась, что по данным Всемирной организации здравоохранения, с 60 до 74 лет человек считается пожилым. Старческим же называют возраст от 75 до 89 лет. Хотя эта ремарка меркнет на фоне всего цинизма происходящего, а именно: причинно-следственной связи между наездом на пешехода и его смертью следователь не рассмотрел в упор. «Смерть от старости» была основным аргументом, выстроенного им дела, которое он подкрепил показаниями всего лишь одного свидетеля — виновницы ДТП. Да-да — она числилась не подозреваемой, а свидетелем.

На судебных заседаниях женщина заявляла, что плохо себя чувствовала, а во время совершения ДТП как раз проходила курс лечения, в момент же наезда и вовсе якобы потеряла сознание. «Это случайность», — заявил ее адвокат. Хотя на видеозаписи с места событий прекрасно видно, что сразу после наезда на пешехода она выскочила из машины — небывалая прыть во время обморока. Кстати, помимо сбитого Анатолия Чумака по зебре шло много людей, что также подтверждает видеозапись. Соответственно, сегодня их тоже совершенно «случайно» могло и не быть в живых.

Несмотря на клоунаду, устроенную на глазах судьи и родственников погибшего, прокурор Харьковской областной прокуратуры Виталий Колесник заявил журналистам: «Никаких сомнений в виновности подсудимой у меня нет. Свидетельства и выводы экспертиз доказывают причастность указанного лица к преступлению».

И вот вам еще одна монета в копилку особого цинизма — упомянутые прокурором свидетельства и выводы уже настоящей — независимой, а не лживой экспертизы, суду предоставила сторона потерпевших. То есть, жене и детям, не успевшим даже оплакать своего любимого человека, пришлось еще и доказывать, что в страшных муках он умирал вовсе не от старости.

Как пояснила представитель семьи погибшего, адвокат Евгения Ястребова, «стороне потерпевших пришлось пойти на крайние меры — это эксгумация трупа». Помимо сложностей самой процедуры, это всегда моральная пытка для родных умершего, ведь они должны присутствовать при опознании тела. Видимо, именно на этот нюанс — что родственники не пойдут на моральную пытку и не станут тревожить прах отца и мужа — и был расчет. Но родственники пошли. Хотя, услышав первый раз о процедуре эксгумации, жена Анатолия Чумака потеряла сознание, но ожидаемый результат оправдал эту муку.

Итак, уже не предвзятый судмедэксперт из Харькова, а его коллеги из Полтавы выдали подлинное заключение: мужчина умер от травм, которые получил в ДТП 8 марта. О том, что у него нет шансов выжить, ранее говорили и врачи больницы, в которую привезли еще живого Анатолия Чумака. Но, похоже, следователь и до нее не дошел. Или, будем говорить прямо, не захотел дойти, сознательно сфальсифицировав дело.

По словам адвоката Ястребовой, перед проводившими эксгумацию криминалистами сторона потерпевших поставила десять вопросов, которые должны были доказать либо опровергнуть тот факт, что смерть пенсионера наступила в результате полученных травм. И все десять оказались положительными — да, связь очевидна.

После того, как шитое белыми нитками дело, стало рушиться, словно карточный домик, Евгения Ястребова инициировала криминальное производство в отношении следователя ГБР и судмедэксперта Суховеенко, которая дала заключение, что мужчина умер от старости. ГБР также открыла производство по факту возможного сокрытия преступления. Однако указанные персоны до сих пор не привлечены к ответственности.

И вот тут, уважаемые читатели, вы наверняка уже потеряли всякое терпение: да кто же она такая, эта всего лишь «безработная», «склонная к спонтанным обморокам за рулем», «страдающая от неведомой болезни» женщина?! Которая нарочито приходит в суд в одной и той же скромной одежде — смотрите, люди, с меня и взять нечего…

Знакомьтесь: виновница ДТП — начальник отдела Государственного управления Национальной полиции Харьковской области Людмила Головина. На момент совершения аварии в полиции она заведовала кадровым обеспечением. И хотя по закону (впрочем, где вы здесь видите закон?) сразу после случившего ее должны были уволить из органов, неприкасаемую Головину всего лишь перевели в управление связи и коммуникаций.

Вот тут-то пазлы и начали складываться в единый узор, вот тут-то и стало понятно, почему, по словам сына покойного, «следователь совершенно случайно забыл сообщить в ГБР, что произошло ДТП с сотрудником полиции», и что «схема уже запущена и подсудимая рассчитывает, максимум, на условный срок без всяких особых последствий».

Иными красками заиграли и репортажи журналистов, прибывших на место смертельного ДТП злополучного 8 марта, 2019 года. А они сообщили, что вскоре после того, как потерпевшего забрала «скорая», кровавый пятачок окружили элитные джипы, владельцы которых давали патрульным какие-то указания и кем-то командовали по телефону.

Вот тут-то вы, наверное, уже догадались, почему я неоднократно упоминала цинизм и особый цинизм, который, как известно, в уголовном производстве только отягощает вину… А вся эта дикая история сплошь и состоит из особого цинизма.

Начнем с того, что всегда имеет значение поведение виновника ДТП по отношению к жертве: помог ли доставить пострадавшего в клинику, оплатил ли лечение, принес ли извинения родственникам — тут речь уже не столько о юридическом, сколько о человеческом факторе. Хотя расходы на лечение и прочее участие и могут впоследствии повлиять на приговор суда.

Но это по закону, а не когда виновный «небожитель» уверен, что все и так будет решено в его пользу. Так что не буду охать и ахать о том, что Головина не была у умирающего Анатолия Чумака в больнице и не интересовалась, во сколько обошлись попытки его спасти. А вот то, чем полицейская занималась вместо того, чтобы сидеть в СИЗО, когда пенсионер доживал свои последние часы, стоит отдельного разговора.

На самом деле, узнать это может каждый из нас, зайдя в электронный реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, где представлены декларации о доходах украинских чиновников — они находятся в открытом доступе. А дальше все просто.

Просматривая декларации Головиной за 2016-й, 17-й и 18-й годы (и вы тоже можете это сделать), выходит, что зарплата у нее, скорее символическая, как у любого полицейского, зато имеются три квартиры — две в Харькове и одна в Одессе, земельный участок в курортном районе, гараж и та самая машина-убийца Toyota Avalon — в общем, «все, что нажито непосильным трудом». Однако, уже согласно декларации о доходах, поданной Головиной 14 марта, 2019 года — в день смерти Анатолия Чумака (!), она оказывается… гола, как сокол (для ее запросов) — только с квартирой и машиной. А тут и выводы вы можете сделать сами.

Так как я не коррумпированная полицейская, то понятия не имею, куда тратятся деньги от продажи элитных квартир и участков — на взятки следователям и судмедэкспертам, или на приобретение диагноза, при котором можно внезапно падать в обморок, но при этом кататься на машине, убивая людей, и служить в полиции. Или, по старой доброй традиции, квартиры переписываются на родственников и подставных лиц.

Зато я прекрасно осведомлена, что быстро вопросы купли-продажи простому смертному не решить. Спешка в таких вопросах тоже дорого стоит (получается, что Головина устроила великую распродажу как раз, когда Чумак лежал в больнице). И, дабы обезопасить себя, таким образом, от потери имущества в случае выплаты ущерба потерпевшим, надо было проявить всю свою полицейскую оперативность и смекалку. Что интересно, эти качества проявились уже в самом начале ее карьеры.

Как рассказал бывший сослуживец Головиной, она всплыла в полиции, а вернее, еще в милиции, буквально из ниоткуда, и так себя зарекомендовала, что коллеги отказываются с ней работать из-за ее некомпетентности. «22 года назад, без высшего образования и всего лишь после окончания каких-то курсов, она попала на работу в первый (секретный) отдел Харьковского университета внутренних дел, что уже само по себе вызывает подозрения. Там же начала учиться заочно.

Но на работе умудрилась утерять секретный документ, а это подсудное дело. Хотя никакой ответственности она не понесла. Вы спросите, почему? Да потому, что все знали, что у нее есть богатый и влиятельный покровитель, как говорят, папик, на 30 лет старше ее. И не кто-нибудь, а из высших милицейских чинов. Он-то ее и отмазал, и перевел подальше — на работу и учебу во Львовский университет внутренних дел, где она только числилась, никто ее в глаза не видел. Хоть она ни разу не появилась там, диплом об окончании университета ей привез сам покровитель.

Это было в марте 2007 года. А уже в июне она защитила диссертацию — хотя все знают, что ее писал подчиненный папика — и стала кандидатом наук. А в октябре она уже стала профессором кафедры оперативно-розыскной деятельности Одесского университета внутренних дел. Такой вот карьерный взлет всего лишь за семь месяцев! Так дальше она и пошла по жизни».

Что ж, еще один пазл встал на место в общей картине. Безбедная мажорная содержанка, смолоду усвоившая, что возмездия не будет, а в случае чего отмажут, «дослужилась» (тут просится иное слово) до начальника отдела Государственного управления Национальной полиции Харьковской области. Теперь уже окончательно объяснима ее полная уверенность в своей безнаказанности (кстати, с журналистами она и ее адвокат отказываются общаться) и Зазеркалье, в которое превратился судебный процесс.

А теперь — внимание. После того, как прокурор заявил об однозначной виновности Головиной и потребовал поместить ее в СИЗО, его экстренно отстранили от дела и перевели на другую должность. Да и судью, как подменили — когда срок действия меры пресечения в виде ночного ареста закончился, суд и вовсе отменил его. И это в тот день, когда подсудимая внезапно заявила «Вину я не признаю».

Свидетели, на глазах которых произошло ДТП, ранее с энтузиазмом сотрудничавшие с потерпевшими, вдруг отказались приходить в суд и попросили, чтобы их не беспокоили. Представлять интересы семьи Чумак отказалась и первая адвокат в этом деле. А судмедэксперт — та самая, которая выдала иезуитское заключение о смерти от старости, и вовсе умерла.

Правда, родственники эксперта эту информацию не подтвердили, а в ЗАГСе отказались выдать копию свидетельства о смерти означенной особы и даже не дали письменного ответа, хотя это рядовая процедура. А знаете, в каких случаях так бывает? Когда никакой смерти и не было, и человека просто скрывают от правосудия. А все вместе это называется давлением на следствие, когда причастных к нему – либо подкупают, либо запугивают.

Причем, спонсор и участники этого процесса «слабали» дело настолько топорно — одно только заключение о смерти от старости чего стоит! — что и первоклассник подумает: «Что же они творят?». М-да, все-таки «оборотни в погонах» старой школы более ювелирно работали… Это же за какое быдло Головина принимает людей? До какой же степени она потеряла страх?

Аналогичные вопросы можно задать и надзирающим за всем этим беспределом органам — неужели никчемный винтик Головина с купленным дипломом важнее репутации всей правоохранительной системы? Неужели смерть человека не стоит хотя бы уважения?

Кстати — здесь хочется обратиться к харьковчанам — будьте осторожны, ведь неприкасаемая убийца на белой «Тойоте Авалон» АХ 9714 ЕВ продолжает кататься по городу.

24 февраля должен состояться очередной суд по этому делу. Но остановит ли он убийцу?..