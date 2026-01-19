«Кто ответит? Одним ударом уничтожено под сорок наших ракетчиков!» – укро-генерал
Россия успешно атакует военно-промышленный комплекс Украины.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Самая большая проблема в ракетном производстве – это не только сама ракета, а это обученные люди. И это огромное количество предприятий, которые работают совместно, так называемые смежные предприятия по выработке единого товара. Ведь одно предприятие не потянет производство всех комплектующих к одной ракете», – рассуждал генерал.
Он обратил внимание, что после аудиторских проверок в декабре 2023 года «были мощные прилеты по ракетным предприятиям».
«И только на конструкторском бюро «Луч» погибло тогда в результате ракетного удара 36 или 38 человек. И это самые лучшие люди нашей страны, которые реально были технической элитой. Кто-то за это понес ответственность? Нет. Почему была утечка? Зачем она была сделана? Они пытались судиться со мной, когда я об этом рассказал обществу. Суды они эти все проиграли. Но пока по ним ни одного приговора со стороны СБУ не было», – негодует Кривонос.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: