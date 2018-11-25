«Кто ответит за потерянные катера?» – в Киеве начались разборки

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Командование ВМС Украины должно пояснить, по какой причине за 4 часа до захвата украинских боевых единиц возле Керченского пролива заявляло о готовности экипажей бронекатеров отбить возможную высадку десанта.

Об этом заявил депутат Верховной Рады экс-боевик «Азова» Игорь Луценко.

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«Четыре часа до захвата наших судов: командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта. В чем заключалась готовность? Почему допустили захват наших боевых катеров, какие объяснения? Кто ответит за потерянные катера?» – негодует он.

«Сегодняшняя ситуация, насколько мне известно, полностью повторяет Крым-2014. Экипажи были готовы сопротивляться, но команды были противоположные», – подтверждает депутат Верховной Рады основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий.