26.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Украина
Просмотров:

«Кто ответит за потерянные катера?» – в Киеве начались разборки

Командование ВМС Украины должно пояснить, по какой причине за 4 часа до захвата украинских боевых единиц возле Керченского пролива заявляло о готовности экипажей бронекатеров отбить возможную высадку десанта.

Об этом заявил депутат Верховной Рады экс-боевик «Азова» Игорь Луценко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Четыре часа до захвата наших судов: командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта. В чем заключалась готовность? Почему допустили захват наших боевых катеров, какие объяснения? Кто ответит за потерянные катера?» – негодует он.

«Сегодняшняя ситуация, насколько мне известно, полностью повторяет Крым-2014. Экипажи были готовы сопротивляться, но команды были противоположные», – подтверждает депутат Верховной Рады основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть