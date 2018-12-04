Кто побежит за морковкой томоса

04.12.2018, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко торопится получить до выборов томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея, но тому спешить некуда.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический обозреватель Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По правильному замечанию одного из самых патриотичных украинских журналистов, Константинополь хочет фактически сделать здесь свой экзархат, при этом полностью повторяя то, что в свое время здесь сделала Русская православная церковь. Украинская «автокефалия», как они это называют, нужна Варфоломею как ступенька в борьбе за доминирование в православном мире”, – сказал эксперт.

По его словам, ситуация неоднозначная, поскольку в Западной Европе у Варфоломея уже начались проблемы в связи со скандалом вокруг экзархата русских приходов в Западной Европе, у которого Константинополь отобрал ранее предоставленный томос.

“С украинской церковью ситуация простая – Петру Алексеевичу надо кровь из носу получить этот томос до последней недели марта чтобы иметь возможность предъявить что-то зримое, чтобы бы подтверждало его триаду «армия-мова-вира». С армией не очень, с “мовой” есть проблемы, если накроется вера, то вообще все будет печально.

Проблема -в том, что Варфоломею некуда спешить. Он может подождать выторговывая у Петра Алексеевича все новые и новые уступки. Томос может стать той морковкой, за которой побежит уже следующий президент. Поэтому в этом году, скорее всего, не будет ничего конкретного. Что же касается ситуации в 2019 году, то о ней можно будет говорить после оглашения результатов следующего Священного синода», – резюмировал Бизяев.