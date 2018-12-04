04.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
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Кто побежит за морковкой томоса

Президент Украины Петр Порошенко торопится получить до выборов томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея, но тому спешить некуда.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический обозреватель Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По правильному замечанию одного из самых патриотичных украинских журналистов, Константинополь хочет фактически сделать здесь свой экзархат, при этом полностью повторяя то, что в свое время здесь сделала Русская православная церковь. Украинская «автокефалия», как они это называют, нужна Варфоломею как ступенька в борьбе за доминирование в православном мире”, – сказал эксперт.

По его словам, ситуация неоднозначная, поскольку в Западной Европе у Варфоломея уже начались проблемы в связи со скандалом вокруг экзархата русских приходов в Западной Европе, у которого Константинополь отобрал ранее предоставленный томос.

“С украинской церковью ситуация простая – Петру Алексеевичу надо кровь из носу получить этот томос до последней недели марта чтобы иметь возможность предъявить что-то зримое, чтобы бы подтверждало его триаду «армия-мова-вира». С армией не очень, с “мовой” есть проблемы, если накроется вера, то вообще все будет печально.

Проблема -в том, что Варфоломею некуда спешить. Он может подождать выторговывая у Петра Алексеевича все новые и новые уступки. Томос может стать той морковкой, за которой побежит уже следующий президент. Поэтому в этом году, скорее всего, не будет ничего конкретного. Что же касается ситуации в 2019 году, то о ней можно будет говорить после оглашения результатов следующего Священного синода», – резюмировал Бизяев.

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