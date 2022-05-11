«Кто получил на Украине похоронку – счастливый человек» – бывший одесский депутат

Российская армия продолжает переламывать сопротивление ВСУ, которые несут колоссальные потери, поэтому дополнительная мобилизация России пока не нужна.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил публицист Лев Вершинин, экс-депутат горсовета Одессы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине вот сейчас люди начнут спрашивать: а где же сыновья? Там – тот, кто получил похоронку, подписанную командиром части или главврачом госпиталя, он же сейчас себя может считать себя счастливым человеком. Он, по крайней мере, определился. Он знает, что погиб, он знает, где тело, может забрать, похоронить. А таких много, цифры то закрыты, но даже по неофициальным цифрам, которые до меня доносятся из Киева, это где-то порядка 20 тысяч «двухсотых», и хрен знает сколько, гниёт в земле, рощах, отвалах, потому что с какого-то момента Киев запретил забирать тела.

Киев ввёл 90 дней срока ответа на официальный запрос – что с моей кровинушкой? А попытки созваниваться с друзьями по части – типа, что с моим Миколкой? – рассматриваются как посягательство на распространение государственной тайны, до 6 лет. Это тоже серьёзно, потому что туда сейчас посылают мясо. Оно гибнет страшно. Не так, как тогда. Если тогда были очень большие потери наших, то сейчас украинская пехота приезжает – и с колёс гибнет», – рассказал Вершинин.