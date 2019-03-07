Кто проходит в новую Раду

07.03.2019, Киев, Игорь Петров

Партии «Слуга народа», ВО «Батькивщина», «Оппозиционная платформа – За Жизнь», Блок Петра Порошенко «Солидарность», партия« Гражданская позиция» могли бы преодолеть 5-процентный барьер, если бы выборы в Верховную раду проходили сейчас.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром социальных исследований «София», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Среди респондентов, которые будут участвовать в выборах намерены проголосовать за Партию «Слуга народа» – 16,9%, за «Батькивщину» – 13,5%, за «Оппозиционную платформу – За Жизнь» – 10,3%, по БПП «Солидарность» – 8,9%, за партию «Гражданская позиция» – 5,6%. Другие партии имеют менее 5,0% сторонников (в каждом отдельном случае).

Опрос проведен с 26 февраля по 4 марта 2019 во всех областях Украины (подконтрольные территории). Всего было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Метод опроса – индивидуальное интервью по месту жительства респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.