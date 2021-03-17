Кто съел наше сало? Без России разорение Украины оказалось катастрофическим

17.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Накануне распада СССР в России было немало желающих больше не кормить Кавказ или Среднюю Азию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил публицист и политконсультант Анатолий Вассерман.

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«Дело в том, что плакаты аналогичные «Москаль съел твое сало», появлялись не только на Украине. В РСФСР тоже было немало желающих перестать кормить Кавказ или Среднюю Азию. Люди тогда не понимали значение понятий «технологическая цепочка» и «разделение труда». В ноябре 1991 года, в одной из своих первых газетных публикаций, я взял такую листовку, о кормлении москалей, и на примерах показал, что все благополучие Украины строится на ее участии в «технологических цепочках» Союза. И в случае ухода Украины, разорение будет катастрофическим. К сожалению, мой прогноз подтвердился», – сказал эксперт.

Он подчеркивает, что от распада любой цельной структуры страдают все части.

«Но, чем часть меньше, тем сильнее она страдает. Поэтому из всех республик СССР именно Россия пострадала в наименьшей степени. Но этого никто не предвидел», – резюмировал Вассерман.