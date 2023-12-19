Кто сказал, что вся территория УССР может быть членом НАТО и ЕС? – Карасев

Анатолий Лапин.  
19.12.2023 12:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, СССР, Украина


Нет никаких аргументов в пользу того, что в НАТО и ЕС должна вступить вся территория бывшей УССР.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет никаких аргументов в пользу того, что в НАТО и ЕС должна вступить вся...

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По мнению Карасева, интегрировать всю «конституционную» территорию Украины в западные структуры при наличии России под боком не получится. При этом, эксперт считает, что Украина уже победила, не допустив освобождения российскими войсками Киева.

«Надо понимать, а что такое Украина сегодня? Какие ее территории? Кто сказал, что территория УССР 91-го года должна быть территорией Украины, которая войдет в Европу и в НАТО? Я так немножко обостряю вопрос, кто-нибудь думал об этом или нет?

Это очень важный момент – если вы хотите идти в НАТО или Европейский союз со всей территорией УССР, вы должны понимать, это сложнейший вопрос. Почему? Потому что рядом такой сосед у нас, который не даст так просто. Я понимаю – был бы он слаб, то, пожалуйста, – только за», – сказал эксперт.

Почему Запад начинает нам сегодня, денег не дают, между прочим, и говорят: «Давайте уж, скажите, что вы победили и заморозьте конфликт. А вы действительно победили, Путин не в Киеве, вы идете в НАТО, переговоры по вступлению в Европейский союз открылись – это ваша политическая победа».

Еще раз говорю – надо подумать об этом. Кто сказал, что можно так легко в рамках территории УССР в границах 91-го года взять и перенести страну в западный цивилизованный мир?», – заявил Карасев.

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