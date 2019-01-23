Кто спасет Русскую весну от позора

23.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Технократ не может быть губернатором Севастополя. Назначение на эту должность Дмитрия Овсянникова было ошибкой. Об этом изданию «Ридус» заявил российский философ и политолог Борис Межуев.

«Туда должен был прийти технократически мыслящий человек, понимающий, как управлять ФЦП, как распределять средства, но, тем не менее, он должен быть очень идейный, для которого бы главной задачей и главной целью будет в какой-то степени спасение Русской весны от того позора, который навис над этим явлением», – сказал Межуев.

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По его мнению, никто из участников нынешнего конфликта в Севастополе не оценивает должным образом важности идеологического фактора.

«Недооценка этого идеологического фактора характерна для всех сторон в этой истории, включая сторонников Алексея Чалого. В Севастополь должен прийти человек с кристально чистыми намерениями, который в силу своих психологических особенностей будет готов рискнуть попасть под санкции, но при этом добиться того результата, который ждет и город, и страна. Этот тот случай, где идейный, идеологический и духовный факторы имеют первостепенное значение, а все остальное отступает на второй план», – сказал Межуев.

Овсянников, полагает он, продемонстрировал совершенно противоположный подход.

«Он был готов действовать, только исходя из личных интересов, при этом используя характерные для России способы: отжимать, давить, строить мелкие пакости оппонентам – это все увидели», – сказал политолог.