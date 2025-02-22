Общественность много раз обсуждала того, кто может остановить войну на Украине или хотя бы повлиять на какие-то процессы. Однако вопрос о конкретной личности постоянно заходит в тупик, поскольку в западном обществе нет и в будущем не предвидится лидеров, способных влиять хоть на что-то важное.

В прошлой части статьи мы говорили о том, что Трамп не является ответственным лицом в этом вопросе. Потому что он всего лишь очередной менеджер американской корпорации, временно занимающий кресло гендиректора. А главный выгодополучатель от войны на Украине – это большая тройка в лице BlackRock, Vanguard и State Street, которые получают сверхприбыль от контрактов ВПК, скупки украинских земель и активов.

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Разговор об этом в авторской колонке для «ПН» продолжает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Можно ли хоть как-то прижать большую американскую тройку к полу и вскрыть их преступные действия? На ум приходят различные международные организации вроде ООН и МУС, которые сильно зависят от принципа так называемой «вращающейся двери». Ведь «вращающаяся дверь» – это принцип обмена кадрами между государственными структурами и корпорациями, когда чиновники и корпоративные менеджеры находятся в постоянной циркуляции, в результате чего становятся неким симбиозом транснациональных корпораций и западных органов власти.

Когда госчиновники переходят работать в BlackRock, Vanguard или State Street, то данные компании вместе с экс-чиновниками получают их секреты и связи, дающие козыри в игре лоббистов. А вот если бывший топ-менеджер переходит работать на какую-нибудь ключевую позицию власти, то он очень даже способен работать в интересах капитала, а не страны и уж тем более народа. А что до украинцев, то западным управленцам тем более наплевать на их жизни.

В остатке мы имеем тесно перекрученный узел капитала и чиновников, которые совершенно неотличимы друг от друга. Так о каких истинных западных лидерах может идти речь, если все они контролируются друг другом как в какой-нибудь тоталитарной секте, где каждый из адептов выискивает отступника?

Ради примера, обратите внимание на недавнее покушение на Трампа, когда тот получил предупреждение о том, что нельзя сильно играть в лидера США. Ведь Кеннеди в своё время не обращал внимания на угрозы.

Возвращаясь к началу, мы понимаем, что ни ООН, ни МУС, ни кто-то ещё в мире не способен значительно повлиять на BlackRock, Vanguard или State Street, чтобы те прекратили войну на Украине. Война не закончится. Скорее всего, она немного затухнет, но только после того как большая тройка даст Трампу команду, когда финансовые воротилы зафиксируют прибыль от скупки украинских земель и активов. И никакой Макрон, Шольц или Орбан не способны прыгнуть выше этого барьера.

Бессильны даже спецслужбы, поскольку и они тоже насквозь проветриваются через «вращающуюся дверь». Хоть на что-то способны только западные общественники и простые люди, которые могут поднять шум в страхе новой мировой войны. Они могут заставить симбиоз капитала и власти возбудить международное расследование преступлений против мира, создать комиссии для изучения роли финансовых элит в развязывании войн на планете, а активисты и неправительственные организации вроде Amnesty International и Human Rights Watch могут поднимать вопросы о моральной ответственности BlackRock, Vanguard или State Street.

Это вполне реализуемо. Следует только доказать, что действия фондов были направлены на причинение вреда гражданскому населению или развязывание конфликтов для получения сверхприбыли от намеренного финансирования ВПК. Дальше всё пойдёт легче. Начнут допрашивать бывших сотрудников фондов, поднимать документы и переписки, подтверждающие влияние на Госдеп, раскроются движения капиталов между фондами, компаниями ВПК и правительствами.

Однако это возможно только в том случае, если западная общественность начнёт что-то делать. А пока мы видим только стенания европейских фермеров, малочисленные протесты о повышении цен и крайне малые общественные акции за мир. Ведь фактор украинской «хатаскрайности» работает одинаково хорошо по всему Западу. И чем такое безразличие к судьбе собственного государства заканчивается, мы знаем на самом ярком примере. А что до США, так там вообще не принято высовывать голову из песка и не смотреть дальше самих Штатов. Что в географии, что в простой эрудиции, что в политике и т.д.

Как видим, часть вины за происходящее лежит и на самом западном обществе. Поэтому мы приходим к выводу, что по-настоящему закончить войну на Украине может только Россия. Впрочем, как всегда и происходило. А перед этим со знакомым звуком тишины всегда молчало всё западное общество, глядя на денежный дождь для Гитлера, Наполеона и всех тех, кто до сих пор лежит в земле русской. Впрочем, об этом в следующий раз…