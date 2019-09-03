Кто такие «нерукопожатные» журналисты?

03.09.2019

У каждого сейчас на слуху тема информационной войны, в которую вовлечены все крупнейшие мировые державы. Так сложилось, что с момента зарождения новостных изданий идет постоянная борьба за использование их влияния в интересах отдельных лиц, а также государственных и коммерческих структур. Как ни крути, СМИ – это «четвертая власть», которая оказывает воздействие на умы и восприятие людей. Поэтому наиболее важным ресурсом сейчас стало доверие.

Для каждого важно определить круг источников, которым он доверяет, которые формируют его картину мира. На основе их информации будет ясно, в том числе, кто из политиков больше врет, кто пытается сделать хоть что-то полезное, а кому и вовсе стыдно «руку пожать». Все чаще на страницах различных печатных и сетевых изданий создается образ «нерукопожатных» госруководителей, чиновников и бизнесменов, но при этом за кадром остается вопрос – насколько «рукопожатны» сами авторы статей и издательства, утвердившие соответствующие публикации.

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Принято считать, что есть только две группы информационных источников – пропагандисты, которые ведут прогосударственную линию, и оппозиционеры, которые постоянно ищут поводы для критики власти. Их общей чертой является открытая позиция, которую они не скрывают, подтверждая свою идеологию редакторской деятельностью. Каким из них доверять – никаким, всей правды не скажут ни те, ни другие.

Они как два полюса, между которыми нужно найти «золотую середину». Но и это сделать невозможно, потому что посередине находится еще одна неочевидная группа ресурсов – это так называемые «независимые СМИ». Они не имеют четко выраженной позиции «За» или «Против» в отношении действующего режима в государстве и заявляют о непредвзятости своей работы. И, как правило, под видом «поиска правды», «борьбы за права и свободы граждан» производится дискредитация руководства страны, к которой они проявили интерес. К числу таких ресурсов однозначно относятся международные расследовательские группы и журналистские объединения типа «Bellingcat», «OCCRP», «ICIJ», а также новостные издания, которые тиражируют их материалы.

Проблема всех «независимых расследователей» заключается в отсутствии официального регулярного дохода при том, что их расследовательская деятельность предполагает целый ряд расходов: аренда офисных помещений, оплата работы волонтеров, оплата командировок сотрудников к местам расследований, использование платных баз данных и сервисов по сбору и обработке информации.

Поэтому они выживают за счет выполнения политических заказов в интересах лиц и структур, которым выгодно создать определенные информационные поводы. Так, «OCCRP» и «ICIJ» на своих сайтах открыто указывают спонсоров: госструктуры США и американские фонды Сороса.

А в некоторых случаях заказчик скрывается через механизм так называемого «краудфандинга», когда расследователи собирают денежные средства в криптовалюте «мелкими порциями» от сотен и тысяч «неравнодушных» и таким образом «обезличивают» финансовый след основных заинтересованных лиц.

Так или иначе, журналисты, получающие американское финансирование, закономерно будут транслировать ценности и политическую позицию, близкую Конгрессу и бизнес-элите США. Только в прошлом году на этой почве произошло два скандала, когда двух сотрудников телеканала TV Marti, который вещает на Кубе при финансовой поддержке США, уличили в подготовке сфабрикованных материалов.

А позже 15 сотрудников «Голоса Америки» уволили за получение взятки от должностного лица из Нигерии за выполнение политического заказа.

К сожалению, именно «независимая журналистика» используется для обливания грязью зачастую порядочных людей с целью обслуживания интересов определенных групп лиц и является «нерукопожатной». Поэтому их данные нужно рассматривать под увеличительным стеклом и искать денежный след – он всегда приведет к заказчику.

«Сухая» пропаганда в СМИ «За» или «Против» власти – это нормально, а вот скрытая пропаганда от «независимых» источников – это опасная информация, которую необходимо много раз «фильтровать», чтобы не стать жертвой манипуляции.