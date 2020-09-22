Приднестровье: Назад в Молдову дороги нет

22.09.2020, Тирасполь, София Русо

Жители Приднестровской Молдавской Республики, перешагнувшей 30-летний рубеж, существуют как народ, осознают свою идентичность и свое право на самоопределение. Около половины населения ПМР видит себя в качестве особой этносоциокультурной общности, пусть и состоящей из разных этносов. Это исключает межнациональные конфликты и обеспечивают политическую стабильность.

Кандидат исторических наук, профессор Николай Бабилунга, выступая в Тирасполе на площадке лектория «Перезагрузка», привел доказательства тому, что в Приднестровье проживает именно народ и что это вовсе не часть Молдовы без права на создание своей государственности.

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«В Кишиневе сотни раз приходилось слышать: «Какая приднестровская нация? Вы приволжскую нацию видели когда-нибудь? Или приенисейскую? Или приамурскую? Откуда взялась приднестровская нация? Никакой это не народ, никакого права на самоопределения у этих людей нет». Как говорил один из молдавских политиков, лучшее, на что Приднестровье может рассчитывать, – это место в Конституции Республики Молдова, а если не нравится – то в Уголовном кодексе РМ.

В Молдове нет других аргументов, кроме тех, что «на земле должен быть один хозяин», «страна слишком маленькая, чтобы ее делить на федеративные кусочки» и т.п. Между тем за два столетия в Приднестровье сложилась общность людей, причем мы говорим не об этнической категории, а об исторической и политической», – сказал ученый.

Он напомнил, что на этой территории был проведен референдум, люди высказались за создание, а точнее возрождение своей государственности, которая была здесь до 1 августа 1940 года (она была утеряна после того, как ликвидировали МАССР со столицей в Тирасполе в составе Украины и создали МССР). Кроме того, в Приднестровье избраны органы власти, есть свои финансовая, образовательная система и т.д.

Далее Николай Бабилунга, привел опубликованные ранее данные исследования по Молдове и Приднестровью, которые он проводил со своими коллегами. Ученые опрашивали людей и выясняли, что для них важнее: этническая принадлежность или гражданская.

«Оказалось, что для 44,6 % жителей Приднестровья более важно не то, кто они по национальности, а то, что они приднестровцы. Это означает, что приднестровская идентичность существует, это и есть свидетельство того, что у нас здесь сложилась гражданская нация. Ничего похожего и близко нет в Молдове», – заявил Бабилунга.

Как пояснил историк, для жителей РМ, многие из которых до сих пор «никак не могут определиться, молдаване они или румыны», мало значения имеет тот факт, что они граждане своей страны. Не дорожат своим государством ни русскоязычные жители Молдовы, которых «подавляют, закрывают русскоязычные школы», ни гагаузы, на которых в 1990 году «ходили войной», говорит ученый.

«Мы имеем дело с мобилизованной этнической идентичностью в Молдове и мобилизованной гражданской идентичностью в Приднестровье. Когда этническая идентичность доведена до невероятного накала, она переходит в нацизм. Контакт между этими двумя идентичностями вызвал искры, из которых в 1992 году разгорелся пожар», – сказал Бабилунга, имея в виду вооруженный конфликт на Днестре.

Еще цифры. Согласно исследованию, лишь 6 % опрошенных жителей ПМР считает, что Приднестровье должно быть частью Молдовы, в то время как 82 % сказали, что оно должно быть самостоятельным государством либо в составе России.

Ученый делает вывод о том, что у Приднестровья свой исторический путь. Приднестровская государственность, по мнению Николая Бабилунги, будет укрепляться. Одна из причин состоит в том, что уже есть целое поколение людей, которые родились и выросли в Приднестровье. Укреплению государственности, говорит Бабилунга, послужило бы объективное преподавание отечественной истории – «полной и трагедий, и горя, и побед, и триумфов, истории, в которой молодежь может увидеть своих родителей, самих себя».

«30 лет мы прожили в приднестровском государстве, а до этого были 200 лет в составе России. Приднестровье имеет свои особенности – многоэтническая, многокультурная страна, всех жителей объединяет русский язык. Приднестровцы – люди, которые уважительно и спокойно относятся друг к другу, к другим языкам и культурам, положительно относятся к своему государству, желают ему добра. У нас никого не называют оккупантами, манкуртами, мигрантами. У нас три официальных языка – мы отказались от термина «государственный язык», чтобы не дразнить гусей.

Чиновник обязан ответить гражданину на том языке, на котором к нему обратились. Все проблемы сняты. Это уже признак стабильности государства. Любые попытки разжечь здесь искры национальной вражды – а они на протяжении 30 лет предпринимались нашими недругами – не увенчались успехом. В этом отношении Приднестровье – очень и очень стабильная земля», – констатировал Бабилунга.

Другой эксперт, бывший министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак, выступая на той же площадке и рассуждая, из чего складывается государственность, отметил, что Приднестровье, несмотря на непризнанность, обладает и суверенитетом, и субъектностью.

«Внешнее измерение суверенитета – возможность государства быть признанным или непризнанным, вступать в международные отношения – основывается прежде всего на суверенитете внутреннем, на соблюдении комплекса законодательных установлений, на том, как формируются органы власти, как соблюдаются внутригосударственные процедуры. Внешняя составляющая суверенитета вторична по отношению к внутренней», – отметил Ястребчак.

Он напомнил, что государственность Приднестровья признана на сегодняшний день только Абхазией, Южной Осетией и Республикой Арцах (Карабах), при этом и другие государства вступают во взаимоотношения с властями Приднестровья, хотя бы и де-факто.

«С 1994 года, когда официально стартовал переговорный процесс, Приднестровье является полноценной стороной переговоров по урегулированию конфликта с Республикой Молдова. С этого времени мы подписываем международные документы, то есть принимаем на себя обязательства и берем на себя права – это определяющий признак для субъектности государственного образования.

Московский Меморандум 1997 года (Меморандум о принципах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем – прим. ред.) – документ, один самых высоких и по уровню подписания и по значимости, в значительной степени открыл дорогу к заключению двусторонних соглашений на уровне центральных органов власти Приднестровья с РФ и Украиной.

В Киеве сейчас не любят вспоминать о наличии между Украиной и Приднестровьем двусторонних обязывающих юридических соглашений, но факт остается фактом: такие документы есть, и их, насколько мне известно, никто не отменял. Багаж двусторонних документов с Российской Федерацией – более обширный, есть много межведомственных документов. На основе двусторонних взаимообязывающих соглашений выстроены отношения с ОБСЕ. Все этого говорит о том, что невозможно отрицать субъектность Приднестровья», – заявил Ястребчак.

Республику в полной мере нельзя назвать субъектом международного права, но это не мешает ей быть субъектом международных отношений и самостоятельно выступать на международной арене, заключил эксперт.