Кто такие защитники Отечества в реалиях XXI века

23.02.2021, Москва, Максим Никифоров

Автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum опубликовал на своей странице рассуждение о современном понятии «защитник Отечества».

В России принято отмечать День защитника Отечества по дате публикации декрета о создании Красной Армии. Он вышел 23 февраля 1918 года с заголовком «Социалистическое отечество в опасности!».

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Спустя столетие Отечество уже не является социалистическим и угрозы стали совершенно иными. Однако сейчас, как и тогда, Родине необходимы защитники. И они находятся не только в Вооруженных Силах РФ. Герои имеются и на поле информационной войны:

«За примером далеко ходить не надо: в 2014-2015 гг. существенная часть побед над украинскими карателями в Донбассе произошла из-за деморализации войск, которые тоже видели со всех углов, как их собственная армия получает леща от бывших шахтеров и трактористов», — пишет автор поста.

Что касается ратного дела, то и здесь произошли значительные изменения — стало понятно, что победители в войне могут проиграть постфактум, столкнувшись с разрушительными последствиями боевых действий.

«В этом смысле, значительно возросла роль миротворческих сил, которые стоят на страже мира в опожаренной стране и не дают возникнуть новым конфликтам. Поэтому мои самые горячие поздравления миротворцам российским в Приднестровье и в Карабахе. Да и в Сирии, чего уж греха таить, наши военные вполне тянут на полноценных миротворцев, и без всяких голубых касок», — уверен спикер.

Рассуждения автора коснулись также российских бойцов из «ЧВК Вагнера» и споров о том, можно ли называть их защитниками Отечества. Специалист указал на огромное количество фейков, которыми обросли действия сотрудников этой ЧВК на дальних российских рубежах.

«Или взять, скажем, наших доблестных «музыкантов» из той самой ЧВК «Вагнера». В многочисленных спорах мне пытаются доказать, что это сообщество людей якобы нельзя относить к защитникам Отечества – начитавшись либеральной прессы, они рассказывают самые разные небылицы о том, о чем не имеют никакого представления в принципе», — заметил автор канала.

Говоря о бойцах, сражающихся на передовой с террористической угрозой, Astra Militarum привел в пример подвиг ветерана «Альфы» подполковника Виктора Блинова, который погиб в Сирии в возрасте 66 лет, сражаясь с боевиками.

«Настоящий воин, настоящий защитник Отечества, даже в преклонных годах ходил в атаку в первых рядах. За Родину, против оголтелой террористической сволочи. И такие люди тем более достойны чествования в День защитника Отечества!», — резюмировал автор канала.