Кто такой Олег Татаров, который «убивал чеченцев в Киеве», и чем он насолил украинским грантоедам

В ходе последней по счету, самой свежей пресс-конференции Владимира Зеленского имел место один момент, оставшийся практически незамеченным за пределами Украины, но наделавший много шума в узких кругах украинских топ-чиновников и грантовых журналистов.

Речь идет о «неудобном» для хозяина Банковой вопросе относительно того, что в его окружении на не последней должности заместителя главы Офиса президента Украины делает некто Олег Татаров.

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Если верить открытым источникам, человек с малопримечательной биографией. Классический «серый пиджак», начинавший мелким чиновником-«громкоговорителем» в МВД времен ставленника «младодонецких» Виталия Захарченко и уже после «святого Майдана» к удивлению адептов последнего, доросший до должности смотрящего за всеми украинскими судами и правоохранительными органами в администрации Зеленского.

Вот, что о нем пишет одно из атакующих его грантоедских СМИ:

«С момента своего назначения на Банковую в августе 2020 года Татаров сразу же стал главным «токсичным активом» Зеленского. Президенту приходилось постоянно оправдываться за заместителя главы своего Офиса, но почему-то гарант и дальше крепко держался за него. Более того, когда НАБУ пришло на Банковую с подозрением в скандальном деле о взятке времен работы Татарова в «Укрстрое», в окружении президента создалось впечатление, что Зеленский воспринял это как попытку давления. И не на Татарова, а на себя лично. Дело заместителя главы Офиса тогда похоронили, но благодарный Татаров с тех пор стал «верным солдатом» Зеленского».

В этой цитате почти все правда. Кроме того, что такую репутацию Татарова создали во многом, своими усилиями сами же грантоеды. То есть, перед нами яркий пример «рукотворного демона». Не первого, и не последнего в украинской политической истории.

Именно он, на пару с главой президентского Офиса Андреем Ермаком в последние годы надежно отобрал лавры главного «вселенского зла» всеукраинского масштаба у изгнанного за пределы Неньки бывшего серого кардинала украинской политики Виктора Медведчука.

Последнего прозападная публика дружно ненавидела все годы его пребывания в высших эшелонах власти и около них и демонизировала как исчадие ада и причину всех украинских бед и проблем. Теперь же, за неимением Медведчука, его место заняли Ермак и Татаров.

Не проходит и недели, чтобы в одном из правофланговых боевых листков украинских «соросят» типа «Украинской правды», «Громадського», «Лиги» или «Нового времени» с «Зеркалом недели» не появилась очередная обличающая этих двоих статья или авторское мнение. А если таких статей нет, то есть кляузы в вашингтонский обком.

И если про Ермака пишут редко, но метко, все-таки практически «вице-президент» и местоблюститель киевского престола, то на Татарове оттаптываются по полной программе, накрывая его малоизвестную широким массам украинских посполитых фигуру буквально шквальным огнем разнообразной критической чернухи.

В этих, больше похожих на доносы публикациях, Татаров предстает как зловещая фигура чуть ли не крестного отца украинской коррупции, опутавшего своими сетями всю украинскую правоохранительную и судебную системы, как человек, покрывающий и прикрывающий разнообразных «людей из прошлого» – коррупционеров и негодяев до эпохи победившей гидности – обеспечивая им карьерный рост уже в нынешнее время при условии полной покорности и лояльности хотелкам Банковой.

Читателям внушают, что это лично Татаров виновен в низких рейтингах Украины относительно всяческой прозрачности, это лично он тормозит движение на пути к правовому государству и разнообразным реформам по западным лекалам.

Недавно одно из грантоедских СМИ опубликовало целый перечень – «список Татарова», состоящий из, в основном, беглых чиновников и правоохранителей, которым якобы покровительствовал Татаров. Кого там только нет – от бывшего замглавы администрации Януковича Андрея Портнова до бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого и бывшего «топа» Укроборонпрома Гладковского-Свинарчука и массы судей и прокуроров времен Януковича.

Среди грехов Татарова перед «гражданским обществом» то, что это якобы именно он помог бежать из страны Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова.

А еще он прямо сейчас, во время войны, «пытается разблокировать замороженные на Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски – Николаевского глиноземного завода», если верить возглавляемому грантоедом Шабуниным Центру противодействия коррупции.

Да, кстати, чуть не забыл. Пресловутая слежка за грантоедами из всяких «Бигус-инфо» и «Наших грошей», и их «дискредитация» в соцсетях и СМИ с помощью нанятых ботоферм, расцененная самими пострадавшими, как вопиющий «наезд» власти на «независимые СМИ» и покушение на свободу слова – это, если что, тоже Татаров. На пару с главой СБУ Малюком.

В общем, как вы уже поняли, этот самый Татаров прочно прописался на должности «главного украинского Мефистофеля» по версии грантовых СМИ и вызывает у «активистов» самую настоящую классовую ненависть. Ведь это именно он, во время Майдана, являясь заместителем руководителя Главного следственного управления МВД, комментировал от имени министерства происходившие тогда события. Причем, в нелицеприятном для майданщиков ключе. Что, учитывая наше послезнание о том, чем закончилась вся та история, сегодня постфактум тянет на дискредитацию «святых символов».

Послушайте, в каких выражениях одно из «соросовских» СМИ аттестует нашего героя:

«Зловещий Олег. Как Татаров захватил правоохранительную систему Украины».

К слову, эта оговорка – знаковая. Действительно, в корне всей этой эпической зарубы соросят со «зловещим» Татаровым – банальная конкуренция в деле борьбы за контроль над украинским судебно-правоохранительным контуром.

Кто, в конечном итоге, будет отдавать приказы всей этой рати в погонах – замкнутые на Банковую теневые «решалы» с коррупционным бэкграундом или же «коллективный Шабунин», бегающий за инструкциями в западные фонды и посольства.

Да, собственно, грантоеды и не скрывают причин своего крестового похода против Татарова:

«Спустя почти три года на Банковой Олег Юрьевич сумел выстроить под президента забытую еще со времен, пожалуй, позднего Кучмы силовую вертикаль, где под единым центром контроля оказались почти все правоохранительные ведомства сразу. Уровень влияния и масштаб знаний Татарова за это время вырос настолько, что иногда люди во власти начинают сомневаться, кто на самом деле второй человек в стране после президента», – пишет «боевой листок» Томаша Фиалы «Украинская правда».

Так что неудивительно, что вопрос о Татарове всплыл на пресс-конференции Зеленского. Более того, судя по всему, это не был журналистский экспромт, а имела место намеренная попытка вывести из равновесия хозяина Банковой.

Малую часть закулисных подробностей из взаимоотношений Банковой и грантовой прессы опубличил депутат-«слуга» Максим Бужанский. Далее цитата:

«Президент какое-то время назад непублично встретился с журналистами ведущих изданий страны и исчерпывающе ответил на все их вопросы, в том числе те, говорить о которых открыто возможности не видел. После этого, один из участников встречи, сегодня намеренно задаёт президенту вопрос, ответ на который уже прекрасно знает, рассчитывая поставить президента в неловкую ситуацию из-за нежелания озвучивать публично некоторые непубличные вещи. Я считаю, что это подвиг. Очень немногие готовы напасть на руководителя вражеского государства, и ещё меньшее количество – на руководителя собственной страны, перед лицом врага. Тут всё в одном флаконе, и отчаянная лихость, и патриотизм, и этика, и стандарты BBC. Редко где такое увидишь, согласитесь».

Так что неудивительно, что разозленный таким явным нарушением предварительных договоренностей Зеленский поддался на провокацию и в ответ на просьбу штатного провокатора Фиалы Романа Кравца оценить эффективность Татарова и ряда других чиновников Банковой, принялся нести ахинею про то, как Татаров с Малюком убивали чеченцев в Киеве в первые дни войны.

«Я уже говорил об этом всем медиа на непубличной встрече. Вы выпустили уже много статей о пяти-шести менеджерах. У вас такая методичка, темники. Я думал, все это ушло с Януковичем. Надо иметь свет в глазах, чтобы увидеть то, о чем вам говорят», – отбоярился от наскоков Зеленский и банально закрыл рот атаковавшему его грантоеду.

Мораль у этой истории вполне прозрачная, хотя и неочевидная наблюдателям за пределами Украины. Дело в том, что хоть война и сопутствовавшее ей закручивание гаек на внутреннем фронте и загнало политический процесс в подполье, но не уничтожило его совсем.

По понятным причинам сейчас звучит мало критики власти. Кто-то сознательно не хочет выносить сор из избы во время войны, кто-то боится обвинений в работе на врага, кто-то просто не имеет для этого площадки – олигархические СМИ тоже боятся лишний раз сказать что-то не то. Даже порохоботы предпочитают гадить исподтишка и через третьи руки, да и темы коррупции, воровства в армии, неэффективности власти – это не их конек, учитывая репутацию самого Порошенко как «барыги» и коррупционера.

Единственная оппозиция, которая сейчас не боится подать голос – это грантовые структуры. Чувствуя поддержку Запада за спиной, точечно переходят в наступление на власть по тем вопросам и в тех секторах, где чувствуют слабину противника. И сейчас, в отсутствие иных возможностей проявления соревновательной политической конкуренции, она дает о себе знать вот в таких вот причудливых формах.

Тем более, что хватки у «детей капитана гранта» не занимать. Как и системности в работе. Давно и не мною подмечено – если уж они начинают кого-то «мочить» или мусолить какую-то тему, то подключаются всем кагалом сразу – и не отстают, пока жертва не переходит в категорию безнадежно «токсичных» и скомпрометированных. Метода проверенная и сбоев до сих пор не дававшая.