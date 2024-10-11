«Кто-то может объяснить?!» – в Киеве напуганы темпами российского наступления
Российские войска стремительно продвигаются на Донбассе, предвещая Украине настоящую военную катастрофу.
Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Нам звездели. Враг не отвёл ни одного подразделения с Донбасса [из-за курского рейда]. Наоборот, усилил наступление. И имеет большой успех. Мирнограда как города – нет. В Торецке идут ужасные бои.
Мы сейчас имеем прямой выход фактически – вот день-два – российских войск на Покровск. Как я не раз говорил, падение Покровска для Украины – военная катастрофа. Вообще всё, что я сейчас вижу на Донбассе, это военная катастрофа, которая ещё и усиливается вот этими ракетно-воздушными ударами.
Дело в том, что падение Покровска, это выход на Синельниково, это граница с Днепропетровской областью. И я извиняюсь, это отрезает Запорожье. Это прямой путь на Павлоград и прямой путь на Днепр, где чистое поле, никаких фортификационных сооружений», – сказал экс-боевик.
«Что мы получили взамен в Курской области, не знаю. Попытки зайти в Белгородскую, ну я тоже считал, как и вы, но это все несоизмеримо с теми потерями, которые мы несем на Донбассе. 90 полупустых сёл в Курской области несоизмеримы со значением Торецка, Покровска, Мирнограда, Новогродовки, других населённых пунктов.
Мы теряем шахты коксующего угля, на котором работала наша металлургия. Три дня понадобилось врагу, чтобы оккупировать Новогродовку. Если такие темпы российского наступления будут продолжаться, зачем нам Курск? Кто-то может объяснить, чего мы достигли там?!», – подытожил Мосийчук.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.