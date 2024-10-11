«Кто-то может объяснить?!» – в Киеве напуганы темпами российского наступления

Российские войска стремительно продвигаются на Донбассе, предвещая Украине настоящую военную катастрофу.

Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам звездели. Враг не отвёл ни одного подразделения с Донбасса [из-за курского рейда]. Наоборот, усилил наступление. И имеет большой успех. Мирнограда как города – нет. В Торецке идут ужасные бои.

Мы сейчас имеем прямой выход фактически – вот день-два – российских войск на Покровск. Как я не раз говорил, падение Покровска для Украины – военная катастрофа. Вообще всё, что я сейчас вижу на Донбассе, это военная катастрофа, которая ещё и усиливается вот этими ракетно-воздушными ударами.

Дело в том, что падение Покровска, это выход на Синельниково, это граница с Днепропетровской областью. И я извиняюсь, это отрезает Запорожье. Это прямой путь на Павлоград и прямой путь на Днепр, где чистое поле, никаких фортификационных сооружений», – сказал экс-боевик.