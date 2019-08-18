18.08.2019, Бухарест, Михаил Рябов
 
Молдавия, Одесса, Румыния, Скандал, Украина
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«Кто-то слегка ох**л»: Румыны замахнулись на Черновцы, Кишинев и Одесскую область

Карта Румынии, включающая в себя западноукраинский город Черновцы, а также часть Одесской области и столицу Молдавии – Кишинев, размещена в вестибюле на одной из станций метрополитена в Бухаресте.

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«Румыния направление мечты», – гласит надпись на карте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Снимок опубликовала в своем блоге жительница Одессы Мария Бильчак, посетившая Бухарест. «В Бухарестском метро кто-то о**ел слегка», – прокомментировала она.

 

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