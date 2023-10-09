«Кто тонет, цепляется даже за змею»: Крымский муфтият о защите «хизбов» Киевом

Жители Крыма уже почти 10 лет выслушивают угрозы от бывших земляков, не принявших воссоединение с Россией и бежавших в Киев, предпочтя режим бандеровской диктатуры. Даже на фоне провального наступления ВСУ такие одурманенные личности продолжают стращать крымчан – «копайте подвалы, вступайте в нацбаты». Но тем, кто у себя на Родине, некогда тратить на это время и силы – нужно строить дома, детские садики и мечети.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии привели в пример высказывания бежавшего в 2016-м году в Киев и примкнувшего к боевикам бывшего крымского предпринимателя Вельдара Шукурджиева. Теперь он регулярно дает советы своим сородичам вступать в нацбаты, а с недавних пор – еще рекомендует рыть поземные убежища и оборудовать их для жизни.

«Мы в таких вот советах и горе-советниках не нуждаемся, и как крымские татары, как крымские мусульмане мы у себя на Родине. И сюда приехали не для того, чтобы копать, как он говорит, подвалы – мы приехали сюда, чтобы строить дома, чтобы строить садики, чтобы открывать мечети. У нас сейчас для этого всё есть, и комфортные условия нам созданы, мы это знаем и за это благодарны. И в таких советах, которые делаются ради «хайпа», не нуждаемся. Уже на протяжении 10 лет такие призывы постоянно повторяются, и про этот батальон, и про то, что надо покинуть Родину. Народ сделал свой выбор, народ здесь у себя на Родине, он себя комфортно чувствует. Мы делаем всё, чтобы жить вместе здесь, как одна большая семья. Мы это знаем, мы это ценим и никому именно этот комфорт, это спокойствие мы не дадим испортить. И в таких советах не нуждаемся», – подчеркнул Гафаров.

Он также обратил внимание на действия назначенного Киевом «муфтия» мусульман Крыма Айдера Рустемова, которого в Духовном управлении мусульман Крыма считают психически не здоровым человеком, привлеченным с улицы для исполнения этой роли. В одном из своих последних интервью Рустемов начал заступаться за террористов из «Хизб-ут-Тахрир», которые в украинские времена свободно действовали на полуострове, а в РФ их деятельность оказалась запрещена.

«У нашего народа есть такая мудрость: тот, кто тонет, цепляется даже за змею. Вот это сейчас и творится. У нас есть муфтий Крыма, который выбран курултаем мусульман Крыма, и наша позиция как Духовного управления мусульман Крыма, что при Украине, что при Российской Федерации одинакова – мы всегда были против этих сект. И когда мы смотрим на Российскую Федерацию, там эти партии запрещены еще с 2003-2004 года, не с 2014-го. И никогда не судят за то, что человек является мусульманином – такого нет. В этом идет подмена понятий: судят за то, что они входят в запрещённые в Российской Федерации секты!», – указал Гафаров.

Он напомнил, что действующий муфтий Эмирали Аблаев в 2014 году попросил дать время, переходный период, для выхода из сектантских течений без привлечения к ответственности.

«Чтобы не трогали этих людей, но чтобы они отказались от чуждых для нашего народа и для мусульман убеждений. Два года было отведено для этого, но они продолжили заниматься такими делами, поэтому отвечают за свои поступки. И самозваный муфтий рассказывает о сектах, поощряет их и защищает. Но дело в том, что любой религиозный человек должен понимать – ислам призывает к единству, а все эти секты разделяют», – подчеркнул заместитель муфтия.