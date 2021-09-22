Кто тут большой артист? Мамонов – в нищете, бездарности – в роскоши

22.09.2021 08:18 (Мск), Москва, Платон Беседин

В своё время я написал пост – да и колонку черкнул – о том, что как-то дико получается в славной стране Россия: всякие олухи да скоморохи получают звания народных, заслуженных артистов, а истинные герои остаются непризнанными. Точнее, они обожаемы народом, а вот власть – та как-то морщит припудренные носики на холёных лицах.

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Писал я тот пост – и колонку, да – после того, как жена Петра Мамонова (тогда он был жив) Ольга обратилась с просьбой дать звание своему супругу. А после, как помним, Пётр Николаевич – великий юродивый – ушёл из жизни. Обращалась Ольга по вполне разумным причинам – и не более того.

Так что я читаю сейчас в СМИ. Ольга, уже вдова, продаёт некоторое имущество Мамоновых. СМИ, правда, подают это в грязно-«жёлтом» ключе – ну а когда они умели иначе? – мол, распродаются предметы. Это, безусловно, некоторое преувеличение. Речь пока идёт, в частности, о продаже экрана для проектора – стоимость 400 тысяч рублей, – который планировалось использовать под театральную программу Петра Мамонова «Дед Пётр и зайцы». Действительно, для чего он вдове сейчас?

Однако желтушная подача журналистов не отменяет того факта, что вдова Мамонова, скажем так, не особо избалована деньгами. И, по факту, испытывает определённую нужду. Что говорить, если жили супруги последнее время под угрозой отключения электричества. Вот прямая речь Ольги:

«Я не прибедняюсь. Просто я реалист и мыслю трезво. Мы нищие. Так и напишите. А то рассказывают про нас всякие глупости: «Петр Мамонов оставил после себя многомиллионное наследство». Где они, эти миллионы? Все, что он накопил, — около 400 тысяч рублей на наши с ним похороны — так и лежат на его карточке…»

Тут, с одной стороны, всё очень просто: Пётр Николаевич, опять же со слов близких, последние десять лет жизни хотел молиться и бить поклоны, а не зарабатывать деньги. Последнее – это вообще не про него. Чему, к слову, я и сам не раз был свидетелем. Однако есть тут и другая сторона. Как так в принципе получилось, что великий (ладно, большой, очень большой) музыкант, актёр, поэт оказался в столь тяжком положении? Можно ли представить, чтобы так доживал свою жизнь какой-нибудь Дэвид Боуи в какой-нибудь Англии или Америке? И как так получается, что всякая сволочь, которая поёт «под фанеру» свои бессмысленные и пусты куплетики, получает звания народных и заслуженных артистов, купается в бабле, а подлинные герои остаются в тени?

Но ведь, по факту, это не им нужны деньги и признание – не Мамонову; он и так навсегда в истории, – это необходимо народу, стране, если угодно. Потому что нужно понять наконец, что именно такими ситуациями мы программируем систему, а она, очевидно, вычленяет и превозносит совсем не тех, кого нужно, и это, в свою очередь, рождает будущие проблемы. Стыдно. Вспомним, к слову, и как доживал свой век гениальный Вицин. Такая система не вызывает ничего, кроме отвращения. По сути, она обречена, если не задумается наконец о том, кого в первый ряд сватает.