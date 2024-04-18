Кто тут временные? Слазь! Зеленский уже не человек года по версии Time

Главный канцелярист Зеленского поблагодарил редакцию журнала Time за шикарный подгон – накануне Андрея Ермака включили в публикуемый этим изданием ежегодный топ-100 самых влиятельных людей мира.

«Но я убежден, что в списке Time должны быть такие люди, как Дмитрий Коцюбайло, Павел Петриченко, Алексей Чубашев, Андрей Пильщиков «Джус», Владислава Черных «Аида» и другие наши герои. Каждый погибший за Украину и свободу. Каждый из них отдал жизнь за то, чтобы наш героический народ мог продолжать свою борьбу за независимость. И эта борьба – это битва за демократию, за ценности свободного справедливого мира», – кокетливо отмечает в своей благодарности Time Ермак, прячась з спинами живых и мертвых ВСУшников.

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В общем, глава офиса Зеленского, общепризнанный украинский серый кардинал и, как говорят, без пяти минут премьер, там есть, и более того, признан одним из лучших «лидеров» в мире. А вот самого Зеленского в списке номинантов нет. А в прошлом году – был. Как должно быть обидно Владимиру Александровичу, но что поделать, его время уходит, вперед выдвигаются новые фигуры, на них делают новые ставки.

Вдвойне символично, что это произошло буквально за какой-то месяц до истечения срока президентских полномочий Зеленского. То есть на Западе ясно дают понять, кого в Киеве считают главным, а кого просто готовы терпеть, как уже привычную и примелькавшуюся в кадре декорацию.

Нет, это конечно не значит, что Зеленского будут как-то свергать. Как уже не раз говорилось, на случай, если нынешний керманыч действительно начнет активно мешать каким-то сформированным за его спиной мощным международным коалициям или сговорам, есть множество куда более изящных и в рамках украинского законодательства комбинаций, как укоротить его амбиции и указать на его реальное место.

Очередной парламентский переворот с превращением Украины де-факто из президентско-парламентской в премьерско-парламентскую республику при сохранении, но резком снижении веса фигуры президента – как раз один из таких вариантов. И нацелившийся, как говорят знатоки киевской политкухни, на пост премьера Ермак – важное звено в этой кеомбинации.

Кстати говоря, не факт, что звезды сойдутся именно на этом варианте. Вполне возможно, что новый украинский лидер будет править из уже привычного для него кресла – не меняя его. Реализации такой схемы тоже ничего не мешает. Последние кадровые перестановки в аппарате Зе – с усилением роли выдвиженцев Ермака ( хотя,куда уж больше усиливать) – тому порука.

Сейчас концентрация власти в руках Андрея Борисовича такова, что вполне можно говорить, как когда-то говорили о Кучме на его первом сроке: мол, он работает президентом в администрации Дмитрия Табачника.

Почему бы Зеленскому не работать скромным президентом в офисе Ермака? Да и удобно это – ты все решаешь, а ответственности никакой – все шишки за возможные факапы сыплятся на голову публичной говорящей головы.

Опять же, с этой самой субъектностью внешние наблюдатели, как по мне, слегка перемудрили. Зеленский, конечно же, никакая не марионетка. Ни Запада, ни Ермака. Ни даже – ха-ха– Коломойского, в чем многие были уверены еще пару лет назад. Владимир Александрович наделен вполне ликвидной собственной волей, амбициями и целеполаганием.

Другое дело, что поле для маневра у него крайне ограничено обстоятельствами непреодолимой силы – вроде кредитной и военной зависимости возглавляемой им страны и вытекающей из этого необходимостью прислушиваться сильнее чем это обычно бывает в более свободных от таких обстоятельств странах – к мнениям зарубежных послов и советников.

Но Украина и при Зе и при его предшественнике уже наглядно показала – и не раз!- свою способность крутить и вертеть на известном органе и мягкие пожелания и даже жесткие требования союзников и кредиторов. И ничего ей за это не было. Вот и сейчас Зеленский с Ермаком требуют от Штатов такого же уровня поддержки, какой имеет Израиль. Причем требуют в достаточно жестком тоне. Прекрасно понимая, что зависимость от украинского сюжета и его приемлемого завершения для американской администрации не меньшая, чем у Киева от американской помощи.

Но вернемся к Ермаку и журналу Time. Нынешняя символическая, и возможная вслед за ней в скором будущем фактическая замена первого лица на киевском пьедестале, вряд ли приведет к каким-то существенным изменениям в украинской политике. Кроме таких же символических. Сегодня на Украине все при деле и при месте – нет никого лишнего. Даже вон шариковы из института нацпамяти делом заняты – не удался наскок на Булгакова – так они на арку Дружбы народов переключились, глядишь, мертвый железобетон сдачи не даст.

Но в целом, конечно, глава Зе-Офиса это верный выбор Запада. Особенно с учетом того, на чьем фоне ему блистать. Напомню, Ермак вошел в категорию «Лидеры» вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони, президентом Аргентины Хавьером Милеем, главой польского правительства Дональдом Туском, вдовой Алексея Навального Юлией и даже полуголой модной певичкой косоварского происхождения Дуа Липой.

Глядя на этих самых влиятельных мировых лидеров, однозначно хочется заплакать.

И по правде, украинскому Ермаку там самое место. Как говорится, по мощам и елей. Как написал шеф-редактор киевского агентства «Украинские новости» Денис Гороховский:

«Вы мне тут рассказываете, что для мировой войны еще не время. Тут время уже сворачивать цивилизацию, мы все равно идем куда-то не туда».