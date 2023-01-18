Кто убил Дениса Монастырского?

Не успели спасатели собрать останки погибших в результате падения вертолета МВД Украины в Броварах, как российский Телеграм заполонили самые разнообразные версии причин случившегося.

Ставший сакраментальным благодаря Твин Пиксу вопрос «Кто убил Лору Палмер» меркнет на фоне открывшегося в соцсетях чемпионата по конспирологии – чем меньше связь с реальностью, тем выше версия в номинации. Пальму первенства на сегодня взял известный блогер с постом, начинающимся следующими словами: «Зачем Залужный распорядился убить руководство МВД Украины».

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Впрочем, есть и те, кто уверен что Монастврского подвел под монастырь (простите за каламбур) его предшественник Арсен Аваков. Правда, зачем это ему понадобилось – тоже Бог весть, особенно учитывая тот факт, что погибший министр до своего назначения был (вместе с Антоном Геращенко) одним из создателей близкого к Авакову тинк-танк-а под названием «Институт будущего», да и в Раду попал хоть и в списках «слуг», но по квоте всесильного тогда министра.

Еще одни знатоки планов мировой закулисы убеждают, что падение вертолета с украинским министром – это такой хитрый план то ли ЦРУ то ли Ми-6, которые избрали такой затратный и шумный способ избавиться от своего агента. В этой версии ключевой вопрос тот же: зачем? Если абсолютно всех остальных министров в Незалежной прекрасно отправляли в отставку, да и дело с концом. Что такого особенного было в погибшем министре чтобы устраивать ему катастрофу вместо традиционного замазывания в коррупционном скандале, например.

Не менее экстравагантной выглядит версия о том, что в случившемся виноваты французы, продавшие украинцам некачественный вертолет. Понятно, что вертолет вполне мог быть с какими-то изъянами, а коррупционная составляющая в заключенной еще при Авакове сделке была несомненно, но вряд ли Париж специально готовился таким образом именно к ликвидации Дениса Монастырского.

Версии украинских конспирологов ничем не лучше по уровню обоснованности. Те ищут в случившемся «руку Москвы». Хотя проверочный тест для этой версии прост как хозмыло: что дает Москве ликвидация рядового украинского министра, пусть и силовика? Ну, назначат на его место нового, такого же. И что дальше?

Нужно понимать, что в любой стране мира (Украина тут не исключение) МВД – это достаточно громоздкий, предельно забюрократизированный институт, для кардинальных перемен в котором недостаточно просто заменить головку в лице министра и пары замов. Системы внутренних неформальных связей в этом ведомстве складывается годами, тому же Авакову потребовалось семь лет, чтобы превратить МВД имени Захарченко в МВД имени себя.

Не сильно верится и в версии о каких-то готовившихся зачистках людей Залужного силами МВД. Люди, фантазирующие об этом, просто плохо себе представляют украинскую реальность. Как, впрочем, и вес МВД в тамошней внутренней бюрократической пузомерке. Сегодня он уступает не только Минобороны с Генштабом, но и СБУ, и даже напрямую связанной с американцами НАБУ.

В целом, версия с диверсией, хотя и выглядит достаточно убедительной с чисто технической точки зрения, однако не верифицируется политически. Монастырский – не та фигура, которую нельзя было при большом желании подвинуть обычным указом об отставке с должности. В нынешнем правильстве Шмыгаля вообще нет таких «неприкосновенных» фигур. Последним таким был Аваков. И то – когда пришло время, его убрали с шахматной доски без особых проблем, и ни одна кошка не мяукнула. Хотя все были убеждены в том, что попытка его сковырнуть с насиженного места стронет чуть ли не лавину – начиная от бунта прикормленных министерством праворадикалов, заканчивая чуть ли не госпереворотом и досрочными выборами.

Резюмируя: пока что никто вам не скажет со всей определенностью, что же на самом деле произошло в небе над Броварами. Однако наиболее вероятна все же версия самая прозаическая – раз в год и швабра стреляет. В смысле, что даже вип-персоны иногда становятся жертвами несчастливых случайностей. Хотя, несомненно, куда более романтично выглядят истории про тайные заговоры спецслужб.

Что же до того, какая именно из киевских групп влияния возьмет под контроль МВД и оседлает связанные с министерством громадные денежные потоки – это мы узнаем довольно скоро – по внесенной в Раду кандидатуре сменщика Монастырского. Глобально же эта кадровая рокировка в украинском сюжете не изменит ничего.