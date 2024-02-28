Кто услышит голос Приднестровья, кроме России? – мнения из Тирасполя и Кишинёва

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VII Съезд народных депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики обсудил проблему экономического давления со стороны Молдовы и призвал международное сообщество пресечь нарушение Кишиневом прав и свобод граждан Приднестровья.

Главные надежды Тирасполя обращены к России, которая является надежным гарантом и посредником в переговорном процессе по урегулированию на Днестре, успешно осуществляет здесь миротворческую операцию. Услышат ли голос народных представителей Приднестровья за пределами республики? Об итогах съезда и возможном дальнейшем развитии событий высказались эксперты:

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Анатолий Дирун, политолог:

По своему информационному сопровождению, насыщению сегодняшнее мероприятие – можно с уверенностью сказать – опередило незабываемый футбольный матч тираспольского «Шерифа» с мадридским «Реалом». Сейчас резонанс еще больше, чем тогда. Съезд прошел прогнозируемо – по крайней мере, для того, кто находится в теме и не ждал каких-то резких движений и заявлений со стороны Тирасполя. Что могла бы предпринять Россия по итогам съезда? Обычно за дипломатическими формулировками следует рутинная дипломатическая работа. Правительство Приднестровья, используя эти формулировки, может обратиться в адрес высшего политического руководства России с рядом предложений по оказанию помощи Тирасполю. Москва, опираясь на решения съезда, может принять меры по защите российских граждан, своих соотечественников. Направлений по поддержке Приднестровья со стороны России более чем достаточно, на первом месте, вероятно, будет стоять экономическая поддержка. Мы можем предполагать, что это могут быть меры по увеличению надбавок для пенсионеров, поддержки предприятий либо отдельных отраслей. Второй пакет поддержки может касаться публично-дипломатических мер – чем чаще Приднестровье будет звучать из уст официальных спикеров в РФ – представителей МИДа, Госдумы, тем больше шансов, что Приднестровье при соответствующей дипломатической работе будет использовать эту поддержку для торга с Республикой Молдова в экономических вопросах, которые являются камнем преткновения между Кишиневом и Тирасполем. Наконец, с учетом военных действий на Украине, принятая на съезде формулировка – обращение с просьбой о поддержке – в принципе является основанием для того, чтобы Россия по своим закрытым каналам коммуникации с Соединенными Штатами, с Европейским союзом могла транслировать ясную позицию о поддержке Приднестровья военно-политическими методами, если, не дай бог, до этого дойдет дело. Все эти три фактора – экономическая, дипломатическая, военно-политическая поддержка – теоретически могут применяться. Пока трудно прогнозировать, во что конкретно выльется съезд, но из имеющейся практики можно судить, что именно так это работает.

Андрей Сафонов, политолог, депутат Верховного Совета, делегат VII Съезда народных депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики:

Госслужащие разных ведомств соседних стран будут, безусловно, тщательнейшим образом изучать ход работы прошедшего съезда – для того, чтобы понять происходящие у нас процессы и сделать выводы о том, как может развиваться ситуация дальше. Кто-то будет это делать доброжелательно, кто-то – с настороженностью, но съезд точно не останется незамеченным. Рассчитываем, что Россия окажет помощь Приднестровью, чтобы минимизировать последствия от ограничительных мер Молдовы. В какой форме – это прерогатива профессионалов профильных ведомств. Думаю, съезд даст толчок к тому, чтобы многие страны и международные организации обратили внимание на ненормальное экономическое положение, которое сложилось у нас, на страдания народа Приднестровья, на попытку обанкротить и обрушить государство. Полагаю, что мы не одиноки в стремлении отстоять нашу республику.

Александр Кориненко, политолог:

Россия – единственная, кто сегодня услышала голос приднестровских депутатов. Я думаю, что европейские структуры оставят съезд без внимания, так как молдавские власти действуют с их одобрения, а возможно, и по указке европейских партнеров. Не стоит рассчитывать на какую-то обратную связь от тех международных акторов, которые это затеяли. В Кишиневе с большим напряжением наблюдали за тем, что происходит в Тирасполе, очень много было догадок, телеграм-каналы и пресса внимательно следили и делали свои предположения. С принятием резолюции многие выдохнули, так как посчитали, что она довольно взвешена и логична.

Игорь Шорников, директор Института социально политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета:

Приднестровье возвращается на естественный для себя путь прямой демократии, когда государство обеспечивает себе выживание за счет консолидации и единства общества. После всплеска социальной активности, связанного с референдумом 2006 года, Приднестровье существовало в относительно стабильном состоянии. Но это была ложная стабильность, поскольку проблема свободы экономической деятельности Приднестровья решена не была. Приднестровью предоставили возможность существовать в правовых рамках, которые были разработаны для него Молдовой и Евросоюзом. Тот режим целенаправленно вырывал Приднестровье из торгово-экономического пространства России и Евразийского Союза, взамен открывались западные высококонкурентные и перегруженные рынки. Приднестровье смогло занять там свою нишу только за счет дешевой и высококвалифицированной рабочей силы. Но такая ситуация вызывала стагнацию экономики и постепенный отток квалифицированных кадров из республики. Кроме того, дамокловым мечом висели возможности Кишинева для дальнейшего экономического давления на Приднестровье. Было вопросом времени, когда Кишинев решит приступить к новому нажиму на Тирасполь. Сейчас, когда возможности Москвы по регулированию региональных процессов оказались ограничены украинским кризисом, наступило благоприятное, по мнению молдавских властей, время для давления на Приднестровье. У руководства республики не осталось иных механизмов кроме как снова опереться на поддержку народа, на его консолидированную волю. Приднестровье обратилось за помощью ко всему международному сообществу и, в первую очередь, к России. В Москве все это время внимательно наблюдали за обострением кризиса вокруг Приднестровья и прямо предупреждали Кишинев о последствиях эскалации. Россия не может позволить себе остаться безучастной к судьбе сотен тысяч своих граждан, она наверняка откликнется на призыв Приднестровья. По меньшей мере, гуманитарной катастрофы в регионе она не допустит. Напомню, что в 2006 году, когда создалась аналогичная ситуация, помимо политической поддержки, Тирасполь получил финансовую помощь для выполнения социальных статей бюджета. Но сегодня этот экзамен по выполнению функции гаранта урегулирования молдо-приднестровских отношений – не только для России. Все понимают, что ее возможности сейчас ограничены. Ответственность за ситуацию в регионе давно несет и Европейский союз, который ранее установил режим автономных торговых преференций для Приднестровья именно ради поддержания региональной стабильности. Все понимают степень политического влияния ЕС на Молдову. Брюссель должен сейчас показать, насколько он готов играть роль регионального лидера, способен ли он управлять процессами на своей периферии, как об этом заявляли европейские политики на протяжении десятилетий. Если они не справятся с относительно простым вызовом в непосредственной близости от своих границ, будет ли им доверие в более сложных и отдаленных от него регионах – в Закавказье, на Ближнем Востоке, на Балканах и в Африке? Приднестровский вызов может стать экзаменом для Евросоюза как самостоятельного геополитического игрока.