Кто установил прослушку в кабинете Залужного?

Установка прослушки в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного и ее последующее разоблачение – это политическая акция.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил обозреватель портала «Украина.ру», политолог Василий Стоякин, покинувший Украину.

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«Я не думаю, что в кабинете Залужного можно было услышать что-то особенно интересное. Главком Украины опытный человек, офицер с неплохой подготовкой, он не будет трепаться просто так по телефону или даже в своем кабинете на всякие разные темы. Те беседы, которые действительны интересны, происходят в специально оборудованных для этого помещениях. Там прослушку точно просто так не установишь. Скорее всего, и установка прослушки, и ее героическое раскрытие — это какая-то политическая акция», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

У него есть два варианта того, на что ориентирована эта акция.

«Первый вариант — против Залужного. Тут могут быть вопросы к главкому — насколько у него вообще хорошо с сохранением военной тайны? Тем более, [экс-замминистра обороны] Маляр сказала, что были утечки. Так что это первая претензия, которая появляется. Там дальше уже могут пойти другие: куда смотрела контрразведка и т.д. Но в конечном итоге – все идет против Залужного. Второй вариант — акция против руководителя офиса президента Андрея Ермака. Потому что кому выгодно подслушивать Залужного именно сейчас? Не год назад, не перед началом контрнаступления, а сейчас, когда речь зашла о возможности выборов, в стране политический кризис, доверие к власти падает. Можно теперь говорить, что это сделал Ермак, потому что боится возможного военного переворота», – резюмировал Кнутов.

А вот военный аналитик Юрий Кнутов утверждает, что прослушку могла установить только СБУ по приказу президента Владимира Зеленского.

«Потому что ГУР подчиняется Залужному, и я сомневаюсь, что Буданов решился бы на то, чтобы установить подобного рода аппаратуру в кабинет главкома и его подчиненных. Зеленский же крайне заинтересован в том, чтобы собрать компромат на Залужного, и отправить его в отставку, а лучше — посадить в тюрьму. Учитывая, что Залужного на Западе уже позиционируют как человека, который, в случае чего, может заменить президента Украины. Я предполагаю, что Зеленский заинтересован в том, чтобы дискредитировать главкома, и поэтому он пошел на подобного рода действия. Конечно, это еще сильнее увеличивает напряженность между Зеленским и Залужным», – считает Кнутов.