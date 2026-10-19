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Итак, друзья! Еврокомиссия предложила зарезервировать часть диапазона два гигагерца под европейских операторов – треть для государственных и военных нужд, остальное для коммерции, но с преимуществом для «своих». Формально речь о технологическом суверенитете, о снижении зависимости от американских компаний, о том самом «стратегическом автопилоте», который Брюссель обещает уже который год.

Об этом в авторской колонке пишет руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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На практике же получилось ровно то, что и должно было получиться: как только европейский филиал попытался проявить самостоятельность, из Вашингтона пришел ответ.

Посол США при ЕС Эндрю Паздер в интервью Financial Times не стал дипломатично «выражать обеспокоенность». Он сказал прямо: если Брюссель тронет SpaceX и других американских операторов, европейские компании в США ждут «сокрушительные» последствия, учитывая размер американского рынка.

И добавил формулу, которая исчерпывающе описывает всю конструкцию трансатлантических отношений:

«Вы не сделаете европейские компании более конкурентоспособными, подрывая конкурентоспособность американских».

То есть суверенитет – это хорошо, но только до тех пор, пока он не мешает американскому бизнесу.

Дальше начинается самое интересное. SpaceX, которая владеет Starlink, тут же подняла украинский флаг: ограничение частот «поставит под угрозу связь на Украине», где спутниковая сеть критически важна для гражданской и военной инфраструктуры.

Глава евродипломатии Кая Каллас вынуждена была публично признать: Европа в краткосрочной перспективе не может заменить Starlink ничем.

Получается идеальная ловушка. Брюссель хочет защитить свой рынок – Вашингтон грозит санкциями. Брюссель пытается апеллировать к безопасности – ему отвечают, что безопасность тоже принадлежит американской корпорации.

И европейские чиновники, которые годами рассказывали избирателям о «европейском суверенитете», теперь стоят перед выбором: либо проглотить ультиматум, либо объяснять налогоплательщикам, почему их технологическая независимость стоит дороже, чем рынок США.

Наднациональные элиты глобалистов здесь даже не скрываются. Американский посол открытым текстом говорит о «гонке» и о том, что «было бы намного проще, если бы мы сотрудничали с Европой, а не воевали с ней».

Только «сотрудничество» в его понимании – это когда Европа отдает частоты, рынки и политическую волю, а взамен получает право называть это партнерством.

И пока брюссельские чиновники рассуждают о «стратегической автономии», Вашингтонский обком напоминает, кто в доме хозяин. Спутники – это не про технологию. Это про то, чей голос звучит громче, когда речь заходит о деньгах и власти.