Кто в ЛДНР не хочет воевать за русский Донбасс

Мобилизация на Украине выгребает всех мужчин. Им запретили выезд из страны. Естественно, картина «всенародного сопротивления», которую рисует украинская пропаганда, далека от реальности. Спецслужбы Украины ежедневно ловят тех, кто пытается нелегально пересечь границу. Количество панических видеообращений вояк ВСУ с лейтмотивом «нас предали» перевалило за десятки. Воевать за режим Зеленского или интересы американского маразматика-президента многие граждане Украины не хотят и никогда не хотели.

На этом фоне украинские пропагандисты цепляются за любое проявление недовольства мобилизациями в ЛНР и ДНР, чтобы показать, что на этом фоне у них не так плохо. Поэтому сейчас украинцы мусолят единственное видеообращение группы луганских мобилизованных, которые высказали нежелание воевать за освобождение Донецкой республики. Видео до боли напоминает подобное же видео донецких резервистов от 25 мая 2022 года, которые отказывались воевать за ЛНР. То есть, такая своеобразная «ответочка».

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Есть ли проблемы с мобилизацией в народных республиках? Есть. Не буду лакировать действительность. Проблемы ровно такие же, как и везде, где есть мобилизация. Имея массу знакомых как в кадровых, «контрактных» частях ЛНР, так и среди мобилизованных, могу дать примерный срез этих проблем.

Вспоминая свою службу в одном из произведений Народной Милиции ЛНР (НМ – это вооруженные силы, а не полиция), могу сказать, что личный состав можно разделить на три примерно равные части. Первая – это идейные ополченцы. Первой волны или пришедшие позже, но с теми же идеями и устремлениями. Среди них есть и граждане других областей Украины, не только Донецкой и Луганской, есть и россияне, пришедшие на защиту братьев от нацизма. Большинство, конечно – местные романтики-повстанцы.

Вторая треть – это люди не такие идейные, кое-кто – попал случайно или пришел за зарплатой. Но вместе с тем, такие люди воевать не против и тоже находятся в идеологическом поле Донбасса и Русского мира.

Третья же – это люди совсем случайные. Которые воевать не хотят. Балласт, алкоголики и тому подобная публика. До начала масштабных боевых действий они приходили в войска за зарплатой. А после получения первых же выплат командиры частей с переменным успехом боролись с алкоголизмом в рядах личного состава. Кого-то – выгоняли, кого-то – постепенно приводили в нормальное состояние.

С началом масштабной операции времени на приведение людей в порядок стало сильно не хватать. Дело еще и в том, что были созданы части мобилизационного резерва. Где мобилизованные – все, от солдат до командиров. Если в кадровой части мобилизованный, попадая в ее ряды, тянется за кадровыми военнослужащими, солдатами и офицерами, перенимая у них дисциплину и ценности, то в части мобилизационного резерва – как придется. Знаю мобилизованные части, куда попали ополченцы первой волны, офицеры и просто бойцы по натуре. Из таких частей быстро сколачиваются достойные воинские коллективы, которые воюют не хуже кадровых. Где костяка не хватает – начинаются вопли и сопли. Именно там и записываются «видеообращения».

Понятно, что такие части формировались наскоро, и работа над исправлениями недочетов уже идет. Однако, если идет мобилизация, неудивительно, что в армию попадают те, кто воевать не хочет. Видимо, именно поэтому руководство Российской Федерации мобилизацию так и не начало, несмотря на призывы некоторых горячих патриотов. И обходится малыми силами, громя украинских боевиков.

В конце концов, территория ЛНР уже свободна. Осталось дожать украинскую группировку в ДНР, и мобилизация уже не будет ложиться таким бременем на молодые республики. Те, кто захочет сражаться дальше – подпишут контракты. Те, кто захочет вернуться домой – вернутся. Впрочем, возможно и воевать-то особенно дальше не понадобится. Вооруженные силы Украины уже дышат на ладан, и с освобождением ДНР, Харькова, Запорожья, Екатеринослава, Николаева и Одессы – Специальная военная операция превратится в Специальную полицейскую (или контртеррористическую) операцию, когда оставшиеся банды украинских нацистов-террористов будут вылавливать уже не полки мобилизационного резерва, а полицейские спецподразделения и спецслужбы…