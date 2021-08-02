Кто видит в ЕС будущий дом, в итоге оказывается «в Ростове» – американо-украинский режиссёр

02.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

За преступления украинского руководства, подобные отсоединению от российской и белорусской энергосистем в пользу посредников «Роттердама», расплачиваться будут не политики, а обычные украинцы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил американский режиссер и продюсер украинского происхождения Игорь Лопатёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если семь раз повторить, то эта ложь становится правдой, и в этом огромная опасность, потому что по этому пути пошла украинская нация, пошёл украинский народ, говоря на белое – чёрное, говоря на красное – зелёное, и они продолжают в это верить, и это очень сильно ухудшает их жизнь. Последнее, у них там собираются в 2 раза тарифы вырасти, газ пошел за 500-700 $ за тысячу кубов, они сейчас в шоке будут, потому что те ошибки, которые были сделаны политически, они, наконец-то, достали экономикой граждан», – предсказал Лопатёнок. «Я не радуюсь, что мои украинцы живут хуже, но они должны понять, что за каждую свою ошибку, ты вынужден будешь платить, и платить из своего кармана. Не из кармана президента Зеленского, не из кармана президента Порошенко, а из своего ты будешь платить за такие тарифы, ты будешь сам за такую электроэнергию, и ты будешь расплачиваться за то, что вы отсоединили белорусскую энергосистему, русскую энергосистему, за то, что вы газ покупаете через посредников, через Роттердам. Вы за всё это будете платить, мои дорогие украинцы», – объяснял режиссер.

При этом он добавил, что никогда не поздно посмотреть, в какой семье народов есть преимущества для жителей Украины.

«Для меня – это скифская общность, это не только славянская общность, потому что казахи в ней же, весь Кавказ в ней же. А все люди, которые начинают смотреть на Европу как на будущий дом, они рано или поздно оказываются в Ростове», – заключил Лопатёнок.