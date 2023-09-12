Кто виноват и что делать: украинцы не оценили борьбу с коррупцией и винят в ней самого Зеленского

После визита Блинкена в Киев как будто какая-то невидимая, но очень влиятельная закулисная пука дала украинским элитам отмашку на разрешенную публичную критику ранее возведенного на пьедестал Зеленского. И вот – первые результаты.

Грантоеды из фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова опубликовали итоги проведенного ими опроса, из которых следует, что больше трех четвертей украинцев считают именно президента Зеленского ответственным за коррупцию в стране – начиная от правительства, заканчивая военкоматами и военными администрациями. Не согласны с этим утверждением только 18% опрошенных.

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Чем выше возраст респондентов, тем они требовательнее к Зеленскому. Если в возрастной группе от 18 до 29 лет только 70% согласны с тезисом, что президент несет ответственность за коррупцию, то в группе 60+ доля критически настроенных вырастает аж до 81%. Других существенных отличий – по материальному положению или региону проживания – нет.

Если на востоке Зеленского винят 80,1% граждан, то на западе — 79,1%. Как там говорили во времена Ющенко: «Схид и Захид разом!». В других макрорегионах показатель возложения ответственности за коррупцию топ-чиновников на главу государства колеблется от 75,9 до 77,6%.

Понятное дело, «Слугам Зеленского» не понравился соцопрос с такими результатами.

«Почему именно президент должен отвечать за брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам во время войны?», — возмущается глава провластной фракции в Раде Давид Арахамия.

Не нужно быть Вангой, чтобы предположить – в условиях длительного отсутствия положительных новостей с фронта и приближения даты возможных выборов весной следующего года, с которыми Зеленский на словах уже смирился, поток критики будет нарастать, а критиканы становиться все смелее. В очерченных рамках, разумеется, но тем не менее. Реальность Украины такова, что если взяться за дело системно, то рейтинги любого политика можно надежно похоронить даже не затрагивая острых и политически неблагонадежных тем.

Так что скоро поводов для возмущения у Арахамии и ему подобных будет куда больше. Это лишь сигналы и цветочки. Глядишь, там и до вопроса «Кто виноват в войне» дело дойдет. И тоже с интересными результатами. Но это только если дело и правда пойдет к заморозке и финализации конфликта, а до этого, судя по ощущениям, еще очень далеко.

Справедливости ради, претензии к Зеленскому стоит разделить вместе с ним на весь украинский политический и бизнес класс – как прошлый, так и нынешний. Коррупция – это вообще ахиллесова пята любой украинской власти и явление для Незалежной системообразующее. Она была до Зеленского, цветет и пахнет при нем и, несомненно, сохранится и после него, как бы с ней словесно ни боролись. Разве что, примет какие-то другие, неизвестные нам сейчас формы.

При этом украинская коррупция имеет и внешнюю рамку, серьезно влияя на уровень поддержки страны за рубежом. На Западе даже среди киевских симпатизантов господствует устойчивое представление об Украине, как о глубоко коррумпированной стране, за чиновниками которой нужен глаз да глаз, а лучше – полк ревизоров.

Президент крошечной Литвы Гитанас Науседа недавно заявил, что коррупция на Украине оказывает значительное влияние на решение стран Запада по поставкам оружия, ведь европейские лидеры обязаны учитывать мнение своих граждан – обратную связь никто не отменял.

Исходя из этих соображений, киевские верхи воленс-ноленс вынуждены имитировать бурную работу по искоренению мздоимства – если не для внутреннего, более недоверчивого потребителя, то хотя бы для внешнего, которого можно обмануть яркими и эффектными картинками бесконечных обысков, задержаний, подозрений и арестов знаковых персон, о которых в негативном ключе пишет западная пресса, называя их «отцами» украинской коррупции.

Но действовать приходится в условиях, когда, кроме внешних инструментов контроля, у Запада имеются и свои внутренние контролеры в лице финансируемых из-за границы и имитирующих гражданское общество НКО, многие из которых официально как раз и борются с коррупцией по своему основному профилю.

Эта тусовка в украинских реалиях гипертрофированно влиятельна – как вследствие своей внутренней сплоченности (действуют методом стаи пираний), так и вследствие близости к посольствам стран доноров. Так что украинским властям приходится оглядываться и на этих людей.

Одной из интересных Западу и его грантоедам, но потенциально опасных Зеленскому и его казнокрадам, тем стал вопрос о возобновлении электронного декларирования чиновниками своих доходов. 5 сентября после многочисленных провальных попыток Рада, наконец, дала добро на это 329-ю голосами депутатов. Правда, «слуги народа» остались верны себе, провалив главную интересную Западу поправку – о немедленном открытии деклараций. Это значит, что реестры деклараций останутся закрытыми для общественности еще на один год.

Такая хитросделанность украинской власти отозвалась очередным скандалом на Западе, ведь законопроект о возврате «е-деклараций» был одним из требований к Киеву для вступления Украины в ЕС, куда так настойчиво стучится Зеленский с компанией.

Зеленский оседлал тему коррупции еще в период избирательной кампании, а потом с этого конька и не слезал, даже переодевшись в хаки. Практически все инициативы, как самого Зе, так и его приспешников, были формально обусловлены именно необходимостью искоренения коррупции.

Начиная от пресловутой диджитализации с приложением «Дия» (аналогом российских Госуслуг), заканчивая законами против олигархов, судебной реформой, легалайзом игрового бизнеса ( лучше разрешить и брать налоги за то, что раньше было в тени и вертелось вокруг взяток) и даже распродажей земли (не удивляйтесь, но по этой логике, если ее продавать на честных и прозрачных аукционах, это всяко лучше, чем теневые подковерные схемы с которых государство получает гулькин нос).

Антикоррупционная палочка-выручалочка пришла на помощь Банковой и во время войны, когда выяснилось, что существующий мобилизационный механизм заточен не на поставку в ВСУ свежего пушечного мяса, а на зарабатывание денег за помощь в уклонении от исполнения воинского долга. Тогда Зеленский, недолго думая, натравил на военкомов по всей стране ораву силовиков и устроил шоу на потеху обывателям, которых от этого, меж тем, призывать меньше не стали.

Но не военкомами едиными. По всей Украине каждый день кого-то трясут в ходе «маски-шоу», кого-то арестовывают, у кого-то изымают в пользу государства преступно нажитые активы, кого-то вызывают на допросы. Зеленский даже официально объявил коррупцию угрозой нацбезопасности, приравняв коррупционеров к изменникам Родины, и торжественно внес соответствующий законопроект в Раду.

Но вот беда, воровать в стране от этого почему-то меньше не стали. И ставки откатов, известные любому чиновнику, бизнесмену или менеджеру средней руки, не изменились, а только стали выше, за риск.

В том же Минобороны оказался рассадник отпетого ворья, аппетиты которого возмутили даже западников, давших команду своим грантоедам-расследователям выволочить все это грязное белье на свет божий. А ведь есть еще временно ушедшая в тень коррупционная священная корова Зеленского под названием «Вэлыкэ крадивныцтво». А еще крадут деньги с того, что Запад выделяет на восстановление Украины, в частности, ее энергосистемы. Крадут даже с еще не выделенных, а только обещанных средств, заранее расписывая что, куда и кому пойдет.

Понятно, что все это бумерангом летит в самого Зеленского. Человека, на словах бросившего вызов коррупции при десятках миллионов свидетелей. Как правильно пишет киевский тележурналист Макс Назаров «с 19-ого года президент вел политику «вийди звідси, розбійник» – мол, авторитет и поддержка электората выше закона. Ну, собственно, электорат спустя четыре года дает ответ. Какие вопросы?».