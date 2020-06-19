«Кто вы такие, чтобы открывать рот?» – переговорщиков Зеленского отчитали, не подбирая слов

19.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинские власти в угоду нацистам разглагольствуют, как будут отделять «сепаров» от тех, «кто был заложником оккупационного режима» на Донбассе. Тем временем. рвётся последняя нить в виде «особого статуса», гарантирующего хоть какое-то формальное сосуществование ЛДНР и Украины в едином государстве.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на приговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Резников (украинский вице-премьер, – ред.) выдал сакраментальные вещи, рассказывая о том, как они будут судить людей Донбасса: нужен специальный суд, специальные правила, чтобы они всех оценивали, где «сепары» или «вынужденно оккупированные люди», которые остались на этой территории. Давайте по форме черепа определим? Отлично!

Но, главное: кто вы такие, чтобы открывать рот по этому поводу? Кто вам дал право определять, кто прав – кто виноват? Кто вам дал право, не ответив за свои преступления, рассказывать всему остальному цивилизованному миру о том, как вы будете судить людей, которые отстаивают свои права?

И Ермак (глава президентского офиса, – ред.), и Резников – они фонтанируют идеями, но фонтанируют направленно вовнутрь Украины. Они раскачивают националистов, радикалов, вбрасывают в эту толпу, над которой стоит, кстати, Порошенко – они с ней играются. Они рассказывают, что не дадим особый статус, что его не будет в Конституции», – возмутился дипломат.

«Неужели вам не понятно, что «особый статус» – это единственное, чего чуть-чуть осталось, пока мы официально от него не отказались? То есть, есть вариант – либо с особым статусом, либо никак.

Вы, господа украинские правители, пытаетесь выстроить некий мифический алгоритм, по которому вы пытаетесь обмануть Россию, обмануть людей, живущих в Луганске и в Донецке, объяснив, что вы придёте на те условия, которые вы нам придумали. Не будет этого. И каждый шаг нас отделяет от любой модели какого-то лояльного сосуществования с Украиной.

Поэтому, когда люди хотят идти на примирение, когда хотят построить модель нормального сосуществования, понимая, что мы всё равно будем жить рядом, – но эти люди каждый раз своим вбросом раскачивают и раскачивают ситуацию, и делают этот негатив, токсичность взаимоотношений всё хуже и хуже. Больше и больше нагнетая истерию, которой и так достаточно на Украине, которая вываливается и на улицы, и отражается во власти», – добавил Мирошник.