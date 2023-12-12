«Кто за переговоры с РФ – вынесем с Банковой вперед ногами» – Тука

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Мирные переговоры с РФ недопустимы, поскольку очевидно, что вопрос возвращения Украине потерянных территорий на них подниматься не будет.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последнее время пытаются рассказывать о необходимости мирных переговоров с Россией, о том, что Украину могут частями принимать или в ЕС, или в НАТО. Когда какие-либо переговоры обсуждаются, нужно анализировать не только свои стремления и желания, но и противоположной стороны. Скажите, о каких переговорах с Путиным сейчас может идти речь, если Россия официально немалую часть украинской территории (между прочим, не только оккупированную, но и ту, которая сегодня не является оккупированной) объявила своей территорией и внесла соответствующие изменения в Конституцию РФ. Сейчас это же происходит с Азовским морем, формализация. Скажите, на каких основаниях вы можете садиться за стол переговоров с Путиным, и каким образом даже во время этих переговоров или после них, как вы себе представляете позицию российской власти, которая выйдет к своему охлосу и скажет – нужно вносить изменения в Конституцию назад, отказываясь от так называемых новых земель?» – заявил Тука.

Он пригрозил, что всех, кто выступает за переговоры, попросту сметут, без оглядки на внешние угрозы.

«На сегодняшний день ни о каких мирных переговорах речи быть не может, кроме одного – капитуляция Украины. Извините, я воспитан в ином мировосприятии и по характеру всегда борюсь до последнего. И начинать сейчас переговоры о капитуляции моего отечества – лично я на это не соглашаюсь и буду мешать это делать любому. Начиная от псевдоэкспертов или позорных предателей-политиков, и заканчивая высшим руководством нашей страны, если они, не дай бог, каким-то образом собираются на это идти. Они должны прекрасно понимать, что в стране есть большая мощная сила, которая снесёт, несмотря на все внешние угрозы, снесёт их к чертям собачьим, вынесет из Банковой вперёд ногами, не позволив окончательно предать нашу родину», – пообещал экс-замминистра.