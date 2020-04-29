Кто заберет «бесхозный» юго-восток Украины?

29.04.2020, Киев, Сергей Устинов

У президента Зеленского, его администрации и правящей партии «Слуга народа» стало на одного открытого противника больше. Об окончательном переходе в жесткую оппозицию объявил известный юрист, политик и топ-чиновник времен Януковича Андрей Портнов – один из тех, кого упрямо связывали с неформальной поддержкой избрания Зеленского весной минувшего года, кто долгое время поддерживал нынешнюю администрацию, даже критикуя отдельные ее кадровые и прочие решения, и до последнего увиливал от прямой критики лично президента, стремясь видеть в его деятельности что-то хорошее.

Теперь же Портнов призвал «друзей, единомышленников и всех, кто ориентируется на нашу команду» «прекратить любые формы лояльности и поддержки власти — президента, правительства и их правящей парламентской фракции». Взяв на себя роль этакого Капитана Очевидность от украинской политики, Портнов заявляет, что нынешняя власть – жалкое подобие своих предшественников и не жалеет для нее сочных характеристик: тут и «недалёкость», и «некомпетентность», и «провал по всем направлениям», и «ориентация на живущее в социальных сетях меньшинство, активистов и радикалов», и, конечно же, «предательство избирателей».

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В качестве меры наказания для власти Портнов призывает свою фан-группу «резко уменьшить их социологическую поддержку и подробно показать избирателям, что они обманули их в каждом первом вопросе». «Когда они обрушатся в рейтинге — у них начнётся другая реальность и другое идеологическое и политическое позиционирование. Они должны будут предстать перед новым выбором – или прекратить прикидываться и метать бисер перед свиньями или готовиться к демобилизации», – считает юрист.

Столь резкие и недвусмысленные заявления свидетельствуют о том, что некие кулуарные мосты, ранее имевшие место между влиятельной группой Портнова и администрацией Зеленского, видимо, сожжены, и назад дороги нет. Почему это обстоятельство важно и имеет значение? Дело не только и не столько в самом Портнове – по меркам киевской политики он хоть и человек со связями, но вовсе не является таким «серым кардиналом», каким его описывают националистические СМИ, которые раньше по таким же лекалам демонизировали Медведчука.

Несмотря на постоянно повторяемые кокетливые мантры о собственной беспартийности и нежелании никуда баллотироваться, заявления Портнова носят именно что политический характер. И благодаря им он за последний год стал неформальным лидером мнений антимайданного сектора украинского общества. Никто кроме Портнова не артикулирует соответствующие тезисы в столь четкой, законченной и притом радикальной форме.

Тем не менее, за Портновым не просматривается пока что никакой оформленной и структурированной политической силы, которая бы могла выступить в качестве альтернативы «слугам народа». В воздухе повисает закономерный вопрос: если рейтинги доверия к Зе все-таки обрушатся, кто поднимется на этом поле? Где и кто тот «спаситель», который поведет за собой осиротевший и разочаровавшийся в Зеленском электорат? Портнов ответа на этот вопрос не дает, хотя на самом деле он ключевой.

Эти мессиджи обращены явно не к избирателям ОПЗЖ. Поклонники Бойко и Медведчука уже давно отказали в доверии нынешней власти – гораздо раньше запоздалого публичного прозрения Портнова. Значит, это игра на чувствах тех, кто до последнего верил и надеялся на то, что из «зеленой слизи», словно Феникс из пепла, восстанет что-то способное реализовать те смутные надежды на все хорошее, которые толкали избирателя на участки в марте-апреле прошлого года.

Теперь же практически бесхозным в политическом смысле остался тот электорат юго-востока, который был за Зе, но который вряд ли проголосует за какой-либо из осколков Оппоблока. Сегодня с этими людьми практически никто не работает в плане больших смыслов. Пытающиеся удержаться на плаву мэры Одессы и Харькова не в счет – там повестка сугубо местная и идеологическая в самую последнюю очередь.

Сегодня сложно более-менее точно определить электоральную емкость этой ниши. Сколько таких людей в масштабах страны. Тем не менее, борьба за их умы и симпатии исподволь уже идет. На этом поле пасутся выкормыши Коломойского, фрондирующие ныне внутри «Слуги народа». Тут же мы видим и блогера Шария с его партией. Эту же нишу берутся окучивать разного рода номинально «левые» проекты. Однако пока что никаких особенных видимых и фиксируемых социологами успехов ни те, ни другие, ни третьи не имеют. Кому отдаст руку и сердце ныне молчаливое украинское большинство, вопрос остается открытым.

Если же желающие досрочно потопить рейтинги Зеленского на самом деле не имеют в рукаве готового политического проекта на замену, это может обернуться настоящей катастрофой, поскольку лишь расчистит дорогу к власти радикальным реваншистам из националистического лагеря. Которые, в отличие от рассматриваемых тут нами гипотетических вариантов, реально существуют, а их сторонники структурированы и отмобилизованы.

Противники же националистов демонстрируют лишь удивительное, учитывая их численное преобладание над «порохботами» бессилие и неспособность на что-либо влиять. Писать письма протеста «на деревню дедушке Владимиру Александровичу» бессмысленно. Власть уже неоднократно давала понять, что не собирается предпринимать никаких, даже символических шагов и действий в направлении требований той части общества, которая не была за Майдан.

Максимум, на который могут рассчитывать эти люди при Зеленском, – изменение характера риторики со стороны самой власти. Спикеры Банковой больше не ретранслируют агрессию, однако ни на йоту не отходят от завещанных предшественниками «красных линий». Такая ситуация не может не вызывать растущего раздражения у людей. Раздражения, в умелых руках вполне способное стать дрожжами, на которых может подняться очередная надутая политтехнологами «надежда нации». Чтобы через год или того меньше те же самые люди снова заговорили о том, что их в очередной раз «развели как котят».

Пока что «бои» идут на экранах телевизоров и в соцсетях, однако анонсируемое с середины мая послабление карантинных мер может снова ввести в украинское политическое уравнение переменную уличного фактора.