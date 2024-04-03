Кто займёт место Пугачевой, Гребенщикова и Макаревича

Место Пугачевой, Гребенщикова и Макаревича, как образцов культуры удовлетворения потребностей и антигероизма позднесоветского периода, должны занять представители «эпохи героев».

Об этом на пленарной сессии Московского экономического форума «Культура и пропаганда: новая реальность – новые люди» заявил политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы находимся в ситуации, когда огромный пласт топовой позднесоветской культуры, её носители, её звёзды оказались, мягко говоря, по ту сторону страны», – отметил эксперт.

По мнению Чадаева, резкий перелом произошел где-то на рубеже 1960-х. Ранняя советская массовая культура ориентировалась на героев – это был Чапаев, герои Революции, герои Великой Отечественной войны, после – покорители целины и герои труда. Но в какой-то момент в обществе развитого социализма спрос на подвиг иссяк, уступив место обыкновенному человеку с его житейскими проблемами. И произошло это после съезда КПСС, где генсек Леонид Брежнев определил основной задачей партии и правительства постоянное удовлетворение все возрастающих потребностей трудящихся.

«Подвиг стал неуместен, и мы видим такие осколки: молодой Баталов в «Трех толстяках», трилогия «Неуловимых мстителей», в общем, такие попытки ещё рассказывать про героику. Но герои эти всё более неуместны, и героика вытесняется куда-то совсем на фронтир. То есть герой либо в Космос улетел, либо куда-то в тайгу ушел геологом, или далеко за границу уехал суперагентом. Либо даже в иные параллельные реальности, как у Стругацких и Ефремова. А в такой в советской современности герой уже не нужен, герой избыточен, герой опасен. И возникает потребность, наоборот, в культивировании обычного негероического человека, который на работе просто работает работу, а его фокус внимания – это обустройство своей частной жизни, своего частного быта, своей частной любви. И тогда появляются фильмы Рязанова, такой советский потребительский стандарт», – пояснил эксперт.

Герой фильмов Рязанова в большей степени занят своей частной жизнью. Большие задачи и идеи большой страны идут где-то фоном, он им отдаёт некий долг.

«А главное, чем он занимается, он обустраивает свою личную жизнь. И именно на этой волне и всплыла в нашу жизнь коллективная Алла Борисовна, она же, кстати, Борис Борисович Гребенщиков, она же Андрей Макаревич. При всей их казалось бы гигантской стилистической разнице, они про одно и то же: я живу свою частную жизнь, а вы, начальники, не вмешивайтесь, не учите меня жить, не пытайтесь меня заставить быть кем-то, не пытайтесь меня притянуть ни на какие ваши задачи. Дайте мне быть!» – объяснил Чадаев.

В своей нынешней антигосударственной позиции все эти образцы культуры удовлетворения потребностей последовательны и продолжают реализовывать то, чем жили всю жизнь. Но сейчас настала «эпоха героев», нужны такие антропотипы.

«В 90-е была такая робингудовская героика, отчасти бандитская – «Брат», «Бригада», «Жмурки». Нулевые – это уже героика силовика, человека, в общем занимающегося примерно тем же, но уже по крайней мере с корочкой и в погонах. Но общество упорно продолжало реализовывать брежневскую идею о постоянном удовлетворении все возрастающих потребностей. Просто количество трудящихся сузилось до узкой группы лиц. И сегодня перед тем, как кого-то чему-то учить, нужно кого-то чему-то разучить. Перед тем, как строить некую государственную культурную политику, нужно, хочешь не хочешь, ломать те шаблоны, стереотипы, правила, те сценарии и ценностные установки, которые были. И этот большой сдвиг, который идёт сейчас, это не только время создания нового, но и это время разрушения старого», – заключил Чадаев.

Московский экономический форум проводится 11 лет под председательством известного промышленника, совладельца Ростсельмаш Константина Бабкина и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 15 000 участников из 40 стран мира.