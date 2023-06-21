Кто заплатит за восстановление Украины? Англосаксы намерены обанкротить Россию с гарантией

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Мы уже не раз обращались к теме западной финансовой поддержки Украины, которая, вопреки ожиданиям отечественных ждунов усталости Запада, и не думает прекращаться или угасать.

Помимо вызревшего в недрах Еврокомиссии решения о новом пакете помощи Незалежной в размере 50 млрд евро, Bloomberg пишет о решении британского правительства, взявшего на себя обязательства предоставить Украине $3 млрд кредитов Всемирного банка в течение трех лет.

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Уже в этом году Великобритания предоставит Украине помощь в размере 240 миллионов фунтов стерлингов. Британцы вложатся в разминирование, комплекты помощи при стихийных бедствиях и энергетические инициативы. Последнее особенно интересно: неужели киевским все-таки дадут 400 ярдов, чтобы стать «энергетическим хабом Европы»?

Но это еще не все щедрые подарки киевским от их западных покровителей. Пересчитал в сторону повышения размер военной помощи Незалежной и Пентагон.

Как следует из последнего брифинга спикера американского военного ведомства, Украина получит от США помощи на дополнительные $6,2 млрд.

По словам зам пресс-секретаря министра обороны США Сабрины Сингх, Пентагон провел ревизию стоимости уже направленной военной помощи для Украины и выяснил, что за 2022 и 2023 финансовые годы США посчитали стоимость переданного оружия по цене нового, завысив прайс на $6,2 млрд. Теперь Штаты смогут с чистой совестью использовать выявленные излишки для нового пакета военной помощи Киеву. А вы говорите: «Запад устал».

Но все вышеперечисленное это так, на булавки. Ну, или на поддержание штанов в штатном режиме, если хотите.

Отдельная тема – послевоенное восстановление Украины, вокруг которого уже начинает закручиваться нешуточная политико-дипломатическая интрига. А там, я вам скажу, цена вопроса в десятки раз выше уже приведенных цифр и будет только расти.

Как сообщает британская FT, глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер призвал правительства стран ЕС начать работу по восстановлению инфраструктуры Украины сейчас, а не ждать подписания мирного соглашения. Уточняется, что начиная с 2007 года ЕИБ предоставил Украине 8 млрд евро на инфраструктурные проекты, но для привлечения финансирования на рынках капитала ему необходимы гарантии финансирования от стран-членов ЕС.

Важное уточнение. Хотя в прошлом по выделяемым Украине деньгам предоставлялись гарантии правительств стран ЕС, то в 2023 году из бюджета ЕС на это дело не будет выделено ни одной гарантии. Вместо этого уже создан трастовый фонд для добровольных взносов стран-членов ЕС.

Общая стоимость украинской реконструкции оценивается на Западе в сотни миллиардов евро. Частные компании, включая BlackRock и JP Morgan Chase, помогают правительству Украины разработать планы по созданию банка реконструкции, который будет работать вместе с ЕИБ.

Другое дело, что обе стороны – и западные правительства и украинский кабмин, умалчивают о цене такого участия западных частников в восстановлении.

По сути, в будущем экономическом контуре восстановленной Украине главными игроками будут не старые украинские олигархи, а глобальные ТНК, которым отойдут наиболее лакомые активы. В общем, время Большого Передела по-украински не за горами.

Но это потом, а пока – время вкладываться в будущие барыши. И вот тут то в наиболее креативные западные головы пришла чудная, хотя и не оригинальная идея заставить поработать на себя Россию. А то лежат замороженные русские активы без дела, понимаишь, как любил говорить несравненный Борис Николаевич.

В общем, на днях британский парламент утвердил закон, согласно которому антироссийские санкции Лондона не будут сняты до тех пор, пока Россия не компенсирует Украине все убытки, причиненные «незаконным вторжением». А их – убытков этих – насчитали нам, что мама не горюй. И счетчик продолжает тикать в сторону увеличения. Похоже, в Лондоне думают, что изобрели механизм гарантированного банкротства России.

А что думают в посольстве РФ в Лондоне «в связи с расширением Великобританией официальных целей режима односторонних антироссийских санкций» можно понять из появившегося в прессе официального комментария дипмиссии. До наших мидовских любителей конструктивного диалога с западными партнерами наконец-то дошло, что англосаксы не шутят. Англосаксонский юмор вообще вещь достаточно специфическая.

«Нынешнее дополнение, по сути, позволяет перевести антироссийские санкции Лондона в бессрочный режим. Завершение украинского конфликта перестает быть достаточным условием для отмены ограничений. Отныне критерием для отмены санкций будет выступать возмещение Киеву и его западным кредиторам издержек, понесенных в ходе необъявленной «гибридной войны» против России. Очевидно, что Лондон таким образом стремиться создать условия для изъятия госактивов России. «Компенсация» легким движением руки превращается в конфискацию, а проще говоря – в хищение чужого имущества», – говорится в документе дипмиссии.

И вроде бы это пускай и запоздалое понимание – это хорошо, но разве все это было непонятно еще на старте санкционной кампании? Или дипломаты вслед за президентом наивно полагали, что «мы же свои, буржуинские, сочтемся»?

Сегодня всем мечтателям о замирении с Украиной и о «как-нибудь договоримся с Западом» стоит иметь в виду, что санкции, о снятии которых мечтают в московских гостиных, не снимут даже после наших территориальных уступок и вывода войск. От нас ждут не только покаяния, но и оплаты издержек. Мириться и восстанавливать Украину Запад твердо намерен за наш счет.

И согласие с такой постановкой вопроса автоматически снимает с повестки дня дискуссии на тему кто тут победитель, а кто проигравший. По общему правилу, писаному кровью в течении многих столетий, оплачивают банкет именно проигравшие.